Chińskiej kariery Bayer Full nigdy nie było? Ten proces może to wyjaśnić

Krzysztof Darewicz twierdzi, iż rzekoma popularność Bayer Full w Chinach to zwykłe kłamstwo. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wyjaśniał, że to on jest pomysłodawcą i autorem chińskojęzycznych wersji hitów zespołu, czego zamierza dowieść w sądzie.