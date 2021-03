Polska piosenka na Eurowizję kupiona od Szwedów. Jak brzmiała, zanim dostał ją Brzozowski?

Przy ogłaszaniu polskiego wykonawcy i utworu na Eurowizję od razu wiadomo było, że nie jest to kompozycja powstała w naszym kraju. Okazuje się jednak, że Szwedzi nie tylko skomponowali i wyprodukowali utwór „The Ride”, ale też zaśpiewali go przed Rafałem Brzozowskim. W internecie znaleźć można krótką wersję, w której Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Johan Mauritzson i Clara Rubensson od początku do końca realizują swoją wizję. Trzeba przyznać, że nie brak jej uroku. Jest też jakby szybsza i nieco zgrabniejsza niż w wykonaniu polskiego wokalisty.

Rubensson zaśpiewa z Brzozowskim

Na szczęście Rafał Brzozowski podczas majowego finału Eurowizji będzie mógł skorzystać ze wsparcia Szwedki. Rubensson, której głos słyszymy na nagraniu demonstracyjnym, będzie wspomagać Polaka na scenie podczas półfinałów. Jak napisała na swoim koncie na Facebooku, pisanie muzyki do Konkursu Piosenki Eurowizji zawsze było jej wielkim marzeniem. „Jestem szalenie dumna i wdzięczna, że mogę być częścią tego projektu” – podkreślała i wyraziła nadzieję, że współpraca z polskim kandydatem pomoże jej wypromować swoje nazwisko na świecie. Przypomnijmy, jak utwór „The Ride” brzmi w wykonaniu Rafała:

facebookCzytaj też:

O wyborze Brzozowskiego zdecydowała Joanna Kurska? TVP wydało oświadczenie