Bukmacherzy typują zwycięzcę Eurowizji. Rafał Brzozowski na szarym końcu

Na stronie poświęconej Eurowizji możemy zobaczyć nie tylko najnowsze informacje o konkursie, ale również typowania bukmacherów. Ranking opracowany jest na podstawie zestawień z niemal 20 firm przyjmujących zakłady. Wyniki zmieniają się w zależności od typowań, jednak już można zauważyć pewne tendencje. Na podstawie rankingu widać bowiem, kto jest faworytem konkursu, a komu bukmacherzy nie dają większych szans.

W konkursie Eurowizji zmierzy się 40 państw. Poznaliśmy już niemal wszystkie utwory. Swojego kandydata nie przedstawiła jedynie Białoruś. Największe szanse, zdaniem bukmacherów, mają Szwajcaria i Malta, które w zestawieniu idą łeb w łeb, osiągając ok. 17 proc. szans.

Faworyci Eurowizji 2021

W barwach Szwajcarii na scenie pojawi się Gjon's Teras – wykonawca i kompozytor albańskiego pochodzenia. W komentarzach pod utworem artysty dominują spostrzeżenia, że jest to wzruszająca propozycja. 17-procentowe szanse ma także reprezentantka Malty – Destiny w utworze „Je Me Casse”. Jest to utwór z przesłaniem, podkreślający niezadowolenie z narzuconej kulturowo roli, jaką ma pełnić kobieta.

Bukmacherzy ocenili, że Rafał Brzozowski ma 1 proc. szans

Na kolejnych miejscach rankingu znalazły się: Bułgaria (8 proc. szans), Francja (7 proc.), Włochy (7 proc.), Szwecja (6 proc.) i Litwa (5 proc.). A gdzie plasuje się Polska? Niestety, daleko w tyle. Rafał Brzozowski znajduje się aktualnie na 24. miejscu z szansą określaną na 1 proc.

