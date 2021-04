Najpopularniejsze nagrania Krzysztofa Krawczyka na YouTube. Mogą zaskakiwać

Informacja o śmierci Krzysztofa Krawczyka poruszyła nie tylko jego fanów. To postać tak istotna dla polskiej muzyki, że trudno wyobrazić sobie kogoś, kto nie znałby co najmniej kilku utworów tego artysty. Spora część kariery piosenkarza przypadła jednak na czasy przed-internetowe, kiedy nie było serwisów typu YouTube, Spotify i nikt nie próbował liczyć czegoś takiego jak odsłuchania utworów. Przez wiele lat problemem w naszym kraju było zresztą piractwo płytowe, dlatego trudno nawet szacować, ilu rzeczywiście nabywców miały albumy Krzysztofa Krawczyka. Wiadomo tylko, że mowa o ogromnych liczbach. Wiele jego płyt mimo kwitnącego piractwa pokryło się złotem i platyną w oficjalnym obiegu. Kaset sprzedawanych na nielegalnych targowiskach nigdy nie policzymy.

Top 10 utworów Krzysztofa Krawczyka na YouTube

Publikowanie wyników z YouTube tym bardziej będzie więc ciekawostką niż rzeczywistym miernikiem popularności dzieł Krzysztofa Krawczyka. Jego wyniki bez wahania pomnożylibyśmy kilku, lub kilkunastokrotnie. Ciekawe natomiast może być obserwowanie, jakie utwory w ogóle znalazły się w zestawieniu najpopularniejszych w tym serwisie. Nie będą to raczej piosenki które najwierniejsi fani kolekcjonują na płytach. Ewentualnie nie będą to utwory słuchane przez fanów, ale przez cały przekrój użytkowników. Z pewnością zabraknie też piosenek, które wielu z nas uznałoby za murowane hity z repertuaru tego wykonawcy. Zapraszamy do sprawdzenia, które nagrania zasłużyły sobie na miano najpopularniejszych w tym wyjątkowo niewymiernym rankingu.

Byle było tak

17 582 406 wyświetleń



Ostatni raz zatańczysz ze mną

12 935 920 wyświetleń



Bo jesteś ty

12 038 852 wyświetlenia



Rysunek na szkle

11 274 456 wyświetleń



To co dał nam świat

10 940 283 wyświetlenia



Mój przyjacielu

10 359 828 wyświetleń



Chciałem być

9 955 305 wyświetleń



Dziewczyny, które mam na myśli (Recydywiści)

7 981 967 wyświetleń



My Cyganie

7 927 804 wyświetlenia



Parostatek

Parostatek

5 156 389 wyświetleń

