Zmarł Kazimierz Kord, przez lata dyrektor Filharmonii Narodowej

29 kwietnia w nocy Filharmonia Narodowa w Warszawie poinformowała na Facebooku o śmierci swojego wieloletniego dyrektora.. „Z wielkim żalem informujemy o śmierci Maestro Kazimierza Korda, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Narodowej w latach 1977-2001, od 2002 jej Dyrektora Honorowego, wielkiego Dyrygenta, charyzmatycznego Artysty, wspaniałego Dyrektora, szlachetnego Człowieka” – mogliśmy przeczytać na Facebooku.

„Nierozerwalna część Filharmonii Narodowej”

Autorzy komunikatu podkreślali, że trudno im opisać wkład zmarłego w historię Filharmonii Narodowej. Stwierdzili, że był jej „nierozerwalną częścią”. „Przez niemal ćwierć wieku mieliśmy zaszczyt pracować pod Jego kierownictwem. Jako Dyrektor wprowadził Filharmonię w jubileuszowy rok jej 100-lecia, przygotowując wówczas cykl wspaniałych koncertów z udziałem największych gwiazd sal koncertowych całego świata” – przypomniano.

Pisano o setkach koncertów na całym świecie i wielu sukcesach, za którymi stała osoba Kazimierza Korda. Wspomniano o płytach nagranych pod jego batutą. Kazimierz Kord to oczywiście nie tylko Filharmonia Narodowa. Przez lata współpracował też z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, dla której przygotował wiele premier światowego repertuaru, takich jak „Dama pikowa”, „Aida”, „Cosi fan tutte” czy „Borys Godunow”. „Wszystko to uczyniło Go jednym z najwybitniejszych polskich dyrygentów we współczesnej historii” – podkreślano.

„Maestro, nie zapomnimy nigdy”

„Maestro, nie zapomnimy nigdy tych lat Twej ciężkiej pracy, poświęcenia, stawianych nam wysokich wymagań, w których realizację Maestro zawsze najmocniej wierzył. Ale pamiętać też będziemy o Twojej niezwykłej skromności i życzliwości wobec każdego pracownika, niezależnie od stanowiska. W roku 120-lecia Filharmonii będzie nam Maestra brakować szczególnie. Łączymy się w bólu i wielkim smutku z Rodziną i Bliskimi Mistrza” – pisała dyrekcja oraz pracownicy FiIlharmonii Narodowej.

Kazimierz Kord urodził się 18 listopada 1930 roku w Krakowie. Grę na fortepianie studiował u Władimira Nilsena w Leningradzie, w latach 1949-55. Później uczęszczał do klasy Artura Malawskiego i Witolda Krzemieńskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, a jego nauka w tym miejscu przypadła na lata 1956-1960. Do roku 1969 Kord związany był z Miejskim Teatrem Muzycznym w Krakowie, szefował również Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach.

Kazimierz Kord w Filharmonii Narodowej

Zasłużony artysta był chórmistrzem i dyrygentem w Operze Warszawskiej, a Filharmonią Narodową w Warszawie kierował Od 1977 do 2001 roku. W trakcie swojej długiej kariery dyrygował też orkiestrami m.in. w Chicago, Cleveland, Pittsburghu, Detroit, Dallas i Cincinnati – oraz europejskimi – m.in. w Londynie (Covent Garden), Monachium (Staatsoper), Paryżu, Berlinie, Wiedniu, Rzymie, Amsterdamie, Leningradzie, Hamburgu, Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Moskwie i Stuttgarcie.

W 2001 Kazimierz Kord został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Diamentową Batutę – wyróżnienie Zarządu Polskiego Radia.

