Nie żyje muzyk Błażej Halski. „Pękły nam dzisiaj serca”

„Mamy dla was bardzo smutną informację. Przed chwilą zmarł nasz były gitarzysta Błażej Halski. Chociaż chorował od wielu lat i wszyscy byliśmy przygotowani na jego odejście, to i tak pękły nam dzisiaj serca... Błażej – szkoda łez gdy pożegnania czas” – napisał zespół The Analogs na oficjalnym koncie na Facebooku.

facebook

Błażej Halski nie żyje. „Będziemy Cię pamiętać chłopie!”

Pożegnalny post opublikował również zespół Vespa. W krótkim wpisie nie zabrakło muzycznych wspomnień. „Się rzadko w życiu spotyka takiego zdolnego, co to jaki instrument by w łapy nie wziął, to złoto z niego wydusi. Błażej Halski nie dość, że to, to jeszcze koleś z charakteru jakich mało” – czytamy.

„Ten jego cwaniacki śmiech i te wszystkie nutki co w Vespie na barytonie zagrał na zawsze z nami. Będziemy Cię pamiętać chłopie! A Wy Kochani odłóżcie wieczorkiem, co tam w zabieganiu robicie i włączcie sobie »To Miasto«, za którego muzą stoi i w którego refrenie śpiewa, i ciepło o nim pomyślcie” – napisali muzycy, dołączając link do wspomnianego nagrania.

facebookCzytaj też:

Nie żyje Norman Lloyd. Miał 106 lat