Maciej Maleńczuk napomina Pawła Kukiza: Opamiętaj się

Maciej Maleńczuk komentował na antenie TOK FM podpisanie przez lidera Kukiz’15 porozumienia programowego z PiS. – Patrzę na to z lekkim przerażeniem. Zastanawiam się, co to będzie, jak któregoś dnia Paweł zechce powrócić na scenę. Jak to będzie, gdy przyjdzie do garderoby przybijać piątki z kolegami. Nie widzę tego, zamknął sobie tę drogę, całkowicie spalił ten most – powiedział wokalista, komentując działanie Pawła Kukiza.

Maciej Maleńczuk do Pawła Kukiza: Opamiętaj się

Maciej Maleńczuk stwierdził także, że przestał rozumieć Pawła Kukiza, który zapowiadał, że chce walczyć z systemem. – To przecież nie są aż takie pieniądze, żeby siedzieć w tym Sejmie i zastanawiać się, komu tu by jeszcze dać. Bardzo mi jest go żal, wciąż go lubię, ale jak na niego patrzę, to nie jest ten sam Paweł, z którym się spotykałem i z którym niejednego whiskacza żeśmy obalili, gadając o polityce – wspominał muzyk, którego słowa cytuje tokfm.pl.

W programie „A teraz na poważnie” Maciej Maleńczuk zwrócił się bezpośrednio do Pawła Kukiza z apelem. – Może jeszcze nie jest za późno, opamiętaj się i powiedz, że rezygnujesz z polityki i wracasz na scenę – powiedział.

Czytaj też:

Kukiz: Mogę być i narzędziem Kaczyńskiego. Ja dla Polski jestem w stanie zrobić absolutnie wszystko