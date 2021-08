Nie żyje Łukasz Mojecki. 37-latek był wokalistą „Bitwy na głosy”

facebook

„Boże... Dlaczego? Odszedł mój największy przyjaciel Łukasz Modżo Mojecki. Obiecałeś żyć, obiecałeś walczyć. Dlaczego?” – napisał na Facebooku producent muzyczny Darek Janik. Łukasz Mojecki i Darek Janik pracowali razem w radomskim Radiu Rekord. Mojecki prowadził tam audycję z muzyką rozrywkową i wywiadami z polskimi artystami.

Łukasz Mojecki był wokalistą „Bitwy na głosy”

37-letni Łukasz Mojecki był wokalistą „Bitwy na głosy”. Widzowie mogli go oglądać w tym formacie muzycznym w 2012 roku na antenie TVP 2. Był wówczas członkiem drużyny Andrzeja Piasecznego. Później muzyk pokazał swój solowy singiel pod tytułem „Czas”. W jego repertuarze jest także utwór „Mgła”, który nagrał we współpracy z Bartkiem Wroną. Pojawiał się również w popularnym programie „Jaka to melodia?”.

Łukasz Mojecki miał 37 lat. Jak informuje Radio Rekord, 30 sierpnia skończyłby 38 lat. Radio podało także, że dziennikarz i wokalista odszedł po walce z ciężką chorobą. Szczegółowych informacji na ten temat jednak nie podano.

Czytaj też:

