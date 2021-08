To już oficjalne: RMF zagrało „Last Christmas”. Oczekiwanie na Święta rozpoczęte

Narzekacie na to, że czerwone ciężarówki Coca-Coli wjeżdżają na ekrany telewizorów już pod koniec października? Rażą was choinki i bombki wystawiane w sklepach od pierwszego dnia listopada? To co powiecie na „Last Christmas” w sierpniu?

W RMF FM ktoś uznał chyba, że będzie to dobry żart i zagrał ten utwór w czwartek o godzinie 9:46. Słuchacze od razu odnotowali ten fakt i podali informację dalej w mediach społecznościowych. O całej sprawie zrobiło się na tyle głośno, że skomentował ją rzecznik prasowy Grupy RMF Krzysztof Głowiński.

- Faktycznie zagraliśmy dziś „Last Christmas” - to nasza wina i chcieliśmy bardzo za to przeprosić - oświadczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. - Z naszych obliczeń wynikało, że zimą wyemitowaliśmy ten utwór o jeden raz za mało, zatem dokonaliśmy reasumpcji! - dodawał w żartach.

„Last Christmas” nie tylko od święta

Utwór „Last Christmas” z pewnością zna każdy z nas. Chyba nie ma osoby, która nigdy nie słyszała słów „Last Christmas I gave you my heart.”... Piosenka zespołu Wham! króluje na antenach rozgłośni radiowych przed każdym Bożym Narodzeniem. Singiel miał swoją premierę 3 grudnia 1984 roku. Do tej pory oficjalny klip w serwisie Youtube wyświetlono ponad 613 milionów razy.

Choć „Last Christmas” bije rekordy popularności w grudniu, tekst utworu ma niewiele wspólnego z magią świąt. W utworze Wham! nie znajdziemy słów o wspólnych chwilach z rodziną czy gwiazdkowych prezentach. Autor tekstu opowiada o swoich trudnych przeżyciach. Mężczyzna jest nieszczęśliwie zakochany i przeżywa miłosny zawód, ponieważ wybranka odrzuciła jego uczucia. Rok później spotyka ukochaną podczas świątecznego wyjazdu ze znajomymi. Obiecuje sobie, że więcej nie popełni tego błędu i znajdzie osobę, która doceni jego miłość.

