Zmarł Mikis Theodorakis, autor muzyki do „Greka Zorby”. Kompozytor miał 96 lat

Prawie każdy z nas tańczył kiedyś zorbę, albo przynajmniej był świadkiem tego zjawiska, zwanego także tańcem sirtaki. Najpopularniejsza wersja melodii akompaniującej tym ruchom to właśnie ta skomponowana przez Mikisa Theodorakisa do filmu z 1964 roku. To w „Greku Zorbie” kompozytor dał się poznać całemu światu, przygotowując niezapomniany, kultowy już soundtrack.

Urodzony w 1925 roku na wyspie Chios Theodorakis wykształcenie muzyczne zdobywał w Atenach i Paryżu. Jego dorobek obejmował szeroką gamę kompozycji: od pieśni opartych na greckiej poezji, które na lata stały się lewicowymi hymnami, aż po symfonie i muzykę filmową. Tworzył nie tylko do „Greka Zorby”, ale też „Z”, „Phaedry” czy „Serpiko”. Jego utwory wykonywali m.in. Beatlesi, Edith Piaf oraz Shirley Bassey.

Theodorakis znany był też ze swojego zaangażowania politycznego. Informował cały świat o sytuacji politycznej swojej ojczyzny pod rządami wojskowej dyktatury z lat 1967-74. W czasie II wojny światowej współtworzył antynazistowskie podziemie. Podczas wojny domowej był internowany i torturowany na wyspie Kakronisos. Był posłem z ramienia Komunistycznej Partii Grecji, a później kandydatem prawicowej Nowej Demokracji i ministrem w rządzie Constantina Mitsotakisa.

