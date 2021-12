John Miles nie żyje. Jego utwór „Music” stał się ogromnym hitem

Informację o śmierci Johna Miles podała w ślad za oświadczeniem rodziny brytyjska telewizja. Czytamy w nim, że muzyk odszedł „w spokoju, po krótkiej chorobie”. „Był kochającym mężem, ojcem, dziadkiem. Będzie nam go brakowało bardziej, niż słowa są w stanie wyrazić” – napisała pogrążona w żałobie rodzina. „Będzie żył na zawsze w naszych sercach oraz poprzez cudowne dziedzictwo muzyczne, które po sobie zostawił” – podkreślono. Komunikat zakończono parafrazą słów z najsłynniejszego utworu Milesa „Music”

„Byłeś naszą pierwszą miłością i będziesz naszą ostatnią” – napisała rodzina Milesa.

Pochodzący z Jarrow w północno-wschodniej Anglii muzyk zdobył ogromną popularność w kraju za sprawą utworu „Music”, który w 1976 roku podbił zestawienia przebojów. Magazyn Melody Maker krótko po błyskotliwym debiucie określił go mianem „najjaśniejszej i najświeższej siły w brytyjskim roku”. Co ciekawe, słynny utwór powstał w trakcie półgodzinnej przerwy w Leeds, a Miles napisał go dla zabicia czasu.

Jak podkreśla BBC, mimo spektakularnego otwarcia kariery, Johhowi Milesowi nie udało się wylansować przebojów na miarę „Music”. W latach 1976-99 wydał 10 albumów i cieszył się dużą rozpoznawalnością na Wyspach. Oprócz kariery solowej, znany był ze współpracy m.in. z Tiną Turner, której akompaniował na gitarze i z którą występował w duecie.