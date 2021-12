Coldplay kończy z nagrywaniem. Chris Martin zdradził, kiedy ukaże się ostatnia płyta zespołu

Zespół Coldplay od lat co pewien czas zapowiada koniec aktywnej działalności na scenie muzycznej. Teraz lider zespołu Chris Martin poinformował, kiedy można spodziewać się ich ostatniego studyjnego albumu.

Ostatnia płyta Coldplay

Frontman Coldplay udzielił wywiadu Jo Whiley z BBC Radio 2. Zdanie o ostatniej płycie pada w zwiastunie wywiadu.

– Mogę wam powiedzieć, że nasza pełnoprawna płyta ukaże się w 2025 roku, a potem myślę, że będziemy tylko koncertować – powiedział 44-latek podczas wywiadu, sugerując, że będzie to ostatni album studyjny zespołu z zupełnie nowymi materiałami – Może zrobimy kilka innych wspólnych rzeczy, ale katalog Coldplay wtedy się skończy – dodał.

Do tej pory zespół nagrał dziewięć płyt studyjnych. Ostatnia Music of the Spheres ukazała się 15 października 2021 roku.

Colplay zagra w Polsce

W 2022 roku Coldplay zawitają do Polski. 8 lipca odbędzie się koncert zespołu na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Gościem specjalnym trasy podczas większości koncertów, także w Polsce, będzie H.E.R. Na innych pojawi się z kolei London Grammar. Po Polsce, na trasie koncertowej zespołu zobaczymy także Francję i Belgię, czy też samą Wielką Brytanię, z której wywodzi się zespół.

Czytaj też:

Quebonafide pojawił się na wigilii klasowej w podstawówce. „Niezwykle wrażliwa i mądra osoba”