Nie żyje legenda polskiego metalu. Zmarł Roman Kostrzewski

W czwartek wieczorem na profilu zespołu Kat & Roman Kostrzewski ogłoszono smutną wiadomość – 10 lutego zmarł wieloletni lider i wokalista zespołu Roman Kostrzewski. „I stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, liczyliśmy, że sprawy potoczą się inaczej, a zamiast tej informacji przeczytacie informację o zbliżających się koncertach albo premierze płyty. Niestety… Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli. Do zobaczenia w Piekle Przyjacielu!” – napisano.

Pierwsze informacje o problemach zdrowotnych Romana Kostrzewskiego pojawiły się pod koniec 2019 roku, to wtedy musiał odwoływać koncerty. Wtedy jednak nie przekazano, że chodzi o chorobę nowotworową. Dopiero półtora roku później do publicznej informacji podano, że Kostrzewski walczy z rakiem.

Kostrzewski to legenda polskiej muzyki metalowej – w 1981 roku dołączył do zespołu Kat (lub w zapisie stylizowanym KAT), z którym grał do 2004 roku (z przerwą na przełomie XX i XXI w., gdy grał z zespołem Alkatraz w latach 2000-2002). Wtedy w zespole doszło do rozłamu, a Kostrzewski kontynuował karierę w zespole Kat & Roman Kostrzewski.