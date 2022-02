Preselekcje i finał rozstrzygnięte. Widzowie TVP i jury wskazali, kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2022

W sobotę wieczorem widzowie TVP – przy asyście jurorów – wybierali w preselekcjach polskiego reprezentanta na Eurowizję w 2022 roku. Podczas koncertu „Tu bije serce Europy” najpierw zaprezentowano 10 wykonawców, którzy walczyli o wejście do finałowej trójki. W tej znaleźli się po serii występów: Krystian Ochman (z piosenką „River”), Daria (z utworem „Paranoia”) i zespół Unmute (z piosenką „Głośniej niż decybele”).

Najwięcej głosów od widzów otrzymał Krystian Ochman, natomiast w przypadku głosów jury, to najwięcej otrzymała ich Daria. Jednak zasada konkursowa była prosta: 50 proc. wyniku wykonawcy stanowią głosy widzów, a drugą połowę – głosy jury.

Ostatecznie, po ich zliczeniu, wygrał Krystian Ochman, który pojedzie na Eurowizję z piosenką „River”.

To on będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Kariera Krystiana Ochmana

Centrum Informacji TVP tak pisało o tegorocznym zwycięzcy:

„Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji „The Voice of Poland” i wnuk słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. To także wokalista i instrumentalista, grający na fortepianie i trąbce. Udział Krystiana w „The Voice of Poland” spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Ochman okrzyknięty został objawieniem i fenomenem muzycznym, a jego pierwszy autorski utwór „Światłocienie” typowany był na jeden z najlepszych singli autorstwa laureatów „The Voice of Poland”. Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Spotify Top 200. Wkrótce singiel uzyskał status złotej płyty. Kolejnym utworem – zatytułowanym „Prometeusz” – Krystian wygrał konkurs „Premier” na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jako pierwszy polski wokalista wziął też udział w The Circle Sessions. Debiutancki album Krystiana ukazał się w listopadzie 2021 roku”.

66. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 10, 12 i 14 maja 2022 r. w Turynie w hali Palasport Olimpico (Pala Alpitour).

