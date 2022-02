Nie żyje Gary Brooker, lider Procol Harum. Muzyk miał 76 lat

O śmierci Gary'ego Brookera poinformowano na oficjalnej stronie grupy Procol Harum 22 lutego, choć muzyk zmarł trzy dni wcześniej. W pożegnaniu można przeczytać:

„Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Gary'ego Brookera. Głos Gary'ego i jego gra na pianinie były legendarne, a on zostawił po sobie spuściznę, która przetrwa pokolenia. Będzie go bardzo brakowało wszystkim, którzy go znali”.

Gary Brooker miał 76 lat, urodził się w 1946 roku. Jak donosi „Daily Mail”, u muzyka niedawno zdiagnozowano nowotwór. Brooker w 1967 roku razem Keithem Reidem założyli zespół Procol Harum i jeszcze w tym samym roku wydali singla z utworem, będącym największym hitem zespołu „A Whiter Shade of Pale”.

W 1977 roku Brooker opuścił grupę, by reaktywować zespół w 1991 roku, podczas przerwy rozwijał karierę solową, ale też angażował się w różne kooperacje: grywał z Ericiem Claptonem, supergrupą tworzoną przez Ringo Starra (było ich łącznie dziewięć), współpracował też innymi członkami The Beatles: George'm Harrisonem i Paulem McCartneyem.