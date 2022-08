Była gwiazda zespołu Blog 27 o Polsce: „Nie mogę tu wytrzymać. Bardzo dużo ludzi kłamie i kradnie”

– Bycie w Polsce jest dla mnie skazywaniem się na to, żeby być do końca nieszczęśliwą i trochę sfrustrowaną. Być może gdzie indziej też będę sfrustrowana, to nie jest tak, że są miejsca idealne, ale tutaj jest wyjątkowo źle. Ja po prostu już nie mogę tu wytrzymać. – mówi Tola Szlagowska. Kiedyś wokalistka legendarnego duetu Blog 27. Dzisiaj powraca z nową solową płytą „Subtitles”.

Wiktor Krajewski: Dużo osób zadaje sobie pytanie, czy ty zrezygnowałaś z show-biznesu, czy show-biznes zrezygnował z ciebie? No byłaś w mainstreamie. A dziś nie jesteś... Tola Szlagowska: Mówimy o Blogu? Tak, był to totalny mainstream. Wiesz co, ja nie uważam, że to jest rezygnacja z show-biznesu. Wydaje mi się, że w kraju, jakim jest Polska, trzeba być artystyczną prostytutką i nie czuć obciachu, reklamując kabanosy albo hamburgery z sieciówkowego baru, albo trzeba być megautalentowanym i ten talent musi być bardzo wyrazisty. Czyli albo jesteś niesamowitym pianistą i wygrywasz konkursy chopinowskie, albo jesteś wokalistką, która ma pięć oktaw i lubi się popisywać tym głosem. Wtedy można jej nie lubić, ale fakt, że talent jest niepodważalny, nie podlega dyskusji. Ja takiego talentu nie mam. Mój talent jest…