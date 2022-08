Ed Sheeran zaśpiewa na Stadionie Narodowym. Pierwszy koncert dziś, a drugi jutro

Ed Sheeran to brytyjski piosenkarz oraz autor tekstów. Jego kariera muzyczna przyspieszyła, gdy nagrał piosenkę "I See Fire" do filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga". Znany jest również z takich hitów jak „Shape of you”, „Thinking out loud” czy „Perfect”. Ostatni numer szczególnie polubili nowożeńcy w Polsce, wykorzystując go do swoich pierwszych tańców. W naszym kraju Ed Sheeran cieszy się sporą popularnością, a ostatni koncert tutaj zagrał w 2018 roku w ramach trasy „Divide Tour”.

Ed Sheeran na Stadionie Narodowym

W 2022 roku Ed powraca z nową płytą i zagra w Polsce aż dwa koncerty. Odbędą się one w Warszawie dzień po dniu. Pierwsza brama wejściowa (nr 11) zostanie otwarta o godz. 15.00 zarówno 25, jak i 26 sierpnia. O 16.00 zostaną otwarte wszystkie bramy stadionu. O 18.00 wystąpi Cat Burns w ramach supportu przed koncertem, a o 19.00 Maisie Peters. Ta druga znana jest ze współpracy z Edem Sheeranem.

Na 20.15 zaplanowano występ Eda Sheerana. Czy koncert odbędzie się punktualnie? To się okaże. Sam PGE Narodowy zapowiada, że harmonogram może ulec zmianie. Wejście na stadion będzie możliwe przez cały czas trwania wydarzenia.

instagram

Bilety na koncert Eda Sherana

Cały czas na stronie Eventim można kupić bilety na koncert. Najtańsza pula została już oczywiście wyprzedana i obecnie bilety kosztują:

319 zł za wejście na płytę,

249 i 399 zł za wejście na trybuny w zależności od miejsca.

Bilety na wydarzenie są imienne, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Na wydarzenie obowiązują tylko bilety w wersji elektronicznej – EVENTIM.Pass. Uwaga! Jedynie bilety przedstawione w aplikacji EVENTIM PL uprawniają do wejścia.

Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać swój bilet. Jeśli ktoś posiada większej grupy osób, wszyscy muszą wejść na wydarzenie razem.

Czytaj też:

Ed Sheeran zaprezentował nowy teledysk. Został nagrany na ulicach Kijowa