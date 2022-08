Britney Spears powraca z nową piosenką po kurateli. Nagrała ją z nie byle kim!

Ten, kto kiedykolwiek zwątpił w karierę muzyczną Britney Spears może być bardzo zdziwiony. Piosenkarka odradza się jak feniks z popiołów po trudnych przejściach w życiu prywatnym: załamaniu psychicznym, utratą opieki nad dziećmi i 13-letnią kuratelą sprawowaną przez ojca. Ikona pop w tym roku wyszła za mąż za wieloletniego partnera Sama Asghari'ego, a teraz wydała nową piosenkę we współpracy z Eltonem Johnem.

Utwór o tytule "Hold Me Closer" łączy refren przeboju Eltona Johna z 1972 roku "Tiny Dancer" i zwrotki jego przeboju "The One" z 1992 roku ze świeżą, dance-popową produkcją. Swoją część Britney Spears nagrała... w dwie godziny podczas pobytu w podróży poślubnej z Samem. Do współpracy zaprosił ją Elton John. Pomysł na to, żeby nowy kawałek nagrać z Britney podsunął mu jego mąż, David Furnish.

Britney powraca z nowym hitem. Ma wsparcie Eltona Johna

Ta dwójka po raz pierwszy zawodowo spotkała się w 2014 roku, na 22. dorocznej imprezie poświęconej rozdaniu nagród fundacji Eltona Johna ds. walki z AIDS. Następnie w 2015 roku Britney wyraziła na Twitterze swoją miłość do klasyka „Tiny Dancer” (1971), co zapoczątkowało pomysł współpracy z Eltonem.

— Jestem absolutnie podekscytowany, że mogłem pracować z Britney Spears. Ona naprawdę jest ikoną, jedną z największych gwiazd popu wszech czasów i brzmi niesamowicie w tym utworze. Kocham ją mocno i jestem zachwycony tym, co wspólnie stworzyliśmy – skomentował współpracę artysta.

Posłuchaj nowego kawałka Britney Spears i Eltona Johna „Hold me closer”

Współpraca ukazała się być niezwykle udana. Już kilka godzin po premierze utworu w Internecie osiągnął już szczyt sprzedaży w iTunes w 30 krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Brazylii i Meksyku.

– Nikt nie powinien być zaskoczony, że jej pierwsza aktywność jest wielkim sukcesem. Jak cały czas mówiłem, Britney jest genialną artystką i ikoniczną osobą. Praca z nią to przywilej. Wiele przeszła. Bez względu na to, co będzie dalej dla niej i cokolwiek wybierze, jestem z niej bardzo dumny – powiedział prawnik Britney, Mathew Rosengart. Piosenkarka kontynuuje sądową batalię z ojcem, który wraz z menadżerem biznesowym miał znacznie nadwyrężyć jej majątek przez cały czas trwania kurateli.

