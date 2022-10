Nie żyje legenda muzyki country. Słynna piosenkarka miała 90 lat

Loretta Lynn, amerykańska legenda muzyki country zmarła w wieku 90 lat, donoszą zagraniczne media. W oświadczeniu przekazanym The Associated Press rodzina Lynn potwierdziła, że zmarła we wtorek w swoim domu w Hurricane Mills w stanie Tennessee.

Kim była Loretta Lynn?

Przyszła na świat jako Loretta Webb, jedna z ośmiorga dzieci górnika. Dorastała w małej górskiej wiosce Butcher Hollow w stanie Kentucky. W wieku 11 zmarł jej ojciec. Gdy miała zaledwie 15 lat, wyszła za mąż za 21-letniego weterana wojennego Olivera „Doolittle” Lynna. Doczekali się razem szóstki dzieci. Kariera muzyczna Lynn rozpoczęła się na początku lat 60. Miała bardzo charakterystyczny głos, który doskonale pasował do piosenek country. Szybko stała się jedną z najsłynniejszych reprezentantek tego gatunku, dumnie podkreślającą swoje pochodzenie z Kentucky. Jej największe hity to m.in. „Coal Miner's Daughter”, „You Ain't Woman Enough”, „The Pill”, „Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind), czy „Ocenione X”.

Znana była z długich do ziemi, haftowanych sukni, fantazyjnych loków, a przede wszystkim mocnego głosu. Sama pisała teksty swoich piosenek i komponowała melodie do nich. Była wzorem do naśladowania dla kobiet na zdominowanym przez mężczyzn rynku muzycznym. W 1972 roku została pierwszą kobietą, która otrzymała tytuł artysty roku przez Stowarzyszenie Muzyki Country. W 2010 roku otrzymała nagrodę Grammy za całokształt twórczości. Trzy lata później prezydent Barack Obama mianował ją laureatką Prezydenckiego Medalu Wolności.

Czytaj też:

Anieli dla „Wprost”. „Nieustannie mam nadzieję, że uda się obudzić ludzi z letargu”