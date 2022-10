Amerykański raper opublikował utwór „Poland”. Nie wiadomo, co miał na myśli

W nocy z wtorku na środę raper Lil Yachty wrzucił na platformę Soundclound swój nowy numer „Poland”. Zilustrował go mapką, na której oznaczono nasz kraj. Piosenka ma już 178 tysięcy polubień w tym serwisie, dużo więcej niż pozostałe utwory udostępnione przez rapera.

W utworze wyraźnie słychać „I took the wock to Poland", co jest grą słów oznaczającą „wybrałem się do Polski”. Słowo „wock” w amerykańskim slangu oznacza również rodzaj syropu na kaszel, który może być mieszany z napojami bezalkoholowymi. Poza tym tekst nie zawiera żadnych innych odniesień do naszego kraju.

Lil Yachty w Polsce?

Resztę słów trudno wychwycić – Lil Yachty nagrywa w nurcie „mumble rap”, czyli „bełkotliwego rapu”. Ten podgatunek rapu charakteryzuje się mało wyraźnym artykułowaniem słów, a głos jest często przetworzony przez autotune. Sam raper określa swoją muzykę „bubllegum trap”.

Lil Yachty jako młody chłopak słuchał kanadyjskiego rapera Drake’a. Drake najwyraźniej polubił krótki utwór z Polską w tytule i udostępnił go na swoim koncie na Instagramie, co przysporzyło popularności krótkiemu nagraniu.

Niektórzy spekulują, że Lil Yachty zasugerował zagranie koncertu w Polsce. Dotychczas raper nie odwiedził naszego kraju.

