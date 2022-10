Dawid Podsiadło ponownie na PGE Narodowym. Kiedy zagra koncert?

Dla fanów Dawida Podsiadło ta informacja jest nie lada niespodzianką. Na 26 sierpnia 2023 zapowiedział on koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Tym razem sam ma zamiar wyprzedać cały stadion – w 2019 roku udało mu się to zrobić wraz z Taco Hemingwayem. Ich pamiętny koncert do dziś jest mocno komentowany w mediach. Dawid jednak nie zwalnia tempa i tam właśnie chce zagrać kawałki z nowego albumu „Lata Dwudzieste”. Z pewnością nie zapomni też o swoich klasykach, jak „Małomiasteczkowy” czy „Trójkąty i Kwadraty”.

Jeszcze niedawno Dawid Podsiadło promował swój nowy album w warszawskim przejściu podziemnym. Czy w ten sposób wzbudzi większe zainteresowanie koncertem?

Dawid Podsiadło na PGE Narodowym. Ceny biletów

Ile wyniosą bilety na przyszłoroczny koncert? Tego jeszcze nie wiadomo. Sprzedaż ma zostać uruchomiona w poniedziałek 24 października. Możemy spodziewać się, że nie będą zbyt tanie. Koncerty na PGE Narodowym organizowane są z prawdziwym rozmachem, a Dawid Podsiadło to jeden z najpopularniejszych polskich muzyków, który wciąż jest „na fali”.

Niedawno głośno było o wysokich cenach biletów na koncerty Sanah. Fani byli niezadowoleni z faktu, że show młodej polskiej artystki kosztuje niemalże tyle, co występ kultowej grupy Coldplay. Managerowie artystki tłumaczyli wysokie ceny obecnością orkiestry, która występowała wraz z artystką. Ciężko polemizować z faktem, że każdy z muzyków musi być odpowiednio wynagrodzony za tego typu koncert. Jak będzie w przypadku Dawida Podsiadły? Prawdopodobnie nie będzie powtarzał konwencji Sanah, jednak przy jego występach także pracować będzie sztab ludzi. Z pewnością znajdą się zarówno tańsze, jak i droższe opcje biletów na koncert – w zależności od wybranego miejsca na stadionie.

