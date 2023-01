„Sen o Warszawie” był jego dziełem. Nie żyje Marek Gaszyński

Informacja o śmierci Marka Gaszyńskiego pojawiła się w niedzielę 15 stycznia. „Z przykrością informujemy o śmierci Marka Gaszyńskiego – legendy Polskiego Radia, promotora polskiej muzyki, pioniera radia dla młodzieży, odkrywcy wielu talentów!” – podano na profilu Programu 1 Polskiego Radia. Wcześniej informację o śmierci Marka Gaszyńskiego przekazała jego żona.

Marek Gaszyński od lat 50. był związany z radiem. W 1958 roku w Rozgłośni Harcerskiej wraz z Wiktorem Pogranicznym przygotował audycję „30 minut rytmu”, która stanowiła przełom w jego karierze i stanowiła nową jakość w radiu. – Dla nas było ważne, że te piosenki zapowiadają ludzie, którzy znają się na tej muzyce, którzy mówią tak jak młodzi ludzie i najważniejsze, którzy mają płyty – wspominała Maria Szabłowska.

Marek Gaszyński – autor hitów Czesława Niemena i Czerwonych Gitar

Gaszyński znany był nie tylko jako radiowiec i wybitny specjalista od muzyki, ale też jako auto słynnych tekstów. To on stworzył słowa do „Snu o Warszawie”, który brawurowo zaśpiewał Czesław Niemen. O pracy nad kultowym otworze Gaszyński opowiadał tak:

Niemen zadzwonił do mnie i powiedział, że skomponował muzykę, prosił, by tekst był o Warszawie. „Sen o Warszawie” podyktowałem przez telefon, a że była to połowa lat 60. to ciekaw jestem, ile osób musiało nas wtedy „słuchać”

Sam Niemen w tym momencie znajdował się w Paryżu, zaś Gaszyński był w stolicy, gdzie stworzył słowa do utworu. Radiowiec miał na swoim koncie także inne wielkie przeboje. Czerwone Gitary śpiewały jego „Nie zadzieraj nosa”, a Wojciech Gąssowski: „Gdzie się podziały tamte prywatki”.

W 2015 za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

