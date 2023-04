Nie żyje gwiazdor K-pop. Moonbin miał 25 lat

Moonbin został znaleziony przez menadżera w mieszkaniu w Seulu w środę wieczorem. Nie było szans na uratowanie go. – Wygląda na to, że odebrał sobie życie, ale zostanie przeprowadzona autopsja, by podać dokładną przyczynę śmierci – poinformowała południowokoreańska policja.

Wytwórnia Fantiago, z którą związany był 25-letni muzyk, w oświadczeniu podała, że Moonbin „niespodziewanie opuścił nasz świat i został gwiazdą na niebie” . Poproszono też fanów i media, by powstrzymali się od „spekulatywnych i złośliwych doniesień” , tak aby rodzina mogła spokojnie przeżyć czas żałoby.

Moonbin – od najmłodszych lat na świeczniku

Moonbin urodził się Moon Bin w 1998 roku w prowincjonalnym mieście Cheongju w Korei Południowej. Początkowo był znany jako aktor i model dziecięcy. Rozpoznawalność otworzyła mu drzwi do kariery muzycznej. Koreańczyk od dziecka zaangażowany był w program dla młodych talentów prowadzony przez wytwórnię Fantiago. W 2016 roku otrzymał swoją szansę – dołączył do boys bandu Astro. Równocześnie występował w duecie Moonbin & Sanha, stanowiącym podgrupę wyłonioną z 6-osobowego Astro.

W pierwszym sezonie działalności zespół wydał trzy EP-ki, Spring Up, Summer Vibes i Autumn Story. Pierwsze utwory zapewniły mu sporą popularność w Korei Południwej i w Japonii. Kariera członków boys bandu rozwijała się także dzięki występom w programach telewizyjnych i reality show. W kolejnych latach grupa Astro wydała kilka mini albumów. W styczniu 2019 pojawił się jej pierwszy album studyjny, All Light. W listopadzie tego samego roku Moonbin na pewien czas zniknął ze sceny, co wytwórnia tłumaczyła problemami zdrowotnymi. Powrócił na początku 2020 roku. Oprócz kariery muzycznej, 25-latek był współgospodarzem serialu MBC Show Champion i pojawił się w Saturday Night Live Korea.

Siostra zmarłego 25-latka Moon Sua także spełnia się jako gwiazda K-popu. Występuje w dziewczęcej grupie Billlie.

