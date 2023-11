Muzyczne otwarcie listopada. Koncerty Smash Into Pieces i Waterparks

Wielbiciele koncertów klubowych w listopadzie nie będą mogli narzekać na brak wrażeń. Nie dość, że rozpoczynają się trasy koncertowe wielu polskich artystów, to do naszych miast przyjeżdżają również interesujący muzycy z zagranicy. Na jakie koncerty warto wybrać się na początku listopada? Podpowiadamy!

Smash Into Pieces na dwóch koncertach w Polsce

Na początek nieco skandynawskiego rocka z domieszką elektroniki. Smash Into Pieces mają na koncie już siedem albumów, ale ich apetyt na granie nadal nie został zaspokojony. Szwedzi przyjeżdżają do Polski na dwa koncerty, podczas których fani będą mogli usłyszeć nie tylko dobrze znane kompozycje, lecz także nowości z ostatniego albumu grupy zatytułowanego "Disconnect". Artyści zapewniają, że ich siódma studyjna płyta to otwarcie zupełnie nowego etapu w karierze zespołu.

Polskie Koncerty Smash Into Pieces odbędą się 7 listopada w warszawskiej Proximie i 8 listopada w krakowskim klubie Hype Park. Będzie to doskonała okazja, by usłyszeć na żywo singiel "Six feet under" promujący najnowsze wydawnictwo.

– Ta piosenka jest o tym, czego doświadczasz, gdy uderzasz w absolutne dno i co musisz zrobić, aby się podnieść! Bez względu na to, w jakim mroku się znajdujesz i jak głęboko upadniesz, zawsze możesz się podnieść, jeśli wierzysz w siebie i jesteś gotów wykonać rzeczywistą pracę – mówił i utworze wokalista zespołu Chris Adam.

Waterparks w Niebie

A może obfita dawka rocka prosto z serca Teksasu? Waterparks udowadniają, że muzyka rockowa wciąż jeszcze może zaskoczyć. Ich muzyka, choć ucieka od klasycznych rockowych brzmień, to pozostaje najlepszym argumentem w walce z fatalistami wieszczącymi śmierć gatunku. Trio z Houston miesza jednak style, dzięki czemu może znaleźć uznanie zarówno u fanów Roba Zombie, Marilyna Mansona, jak i My Chemical Romance, którym towarzyszyli podczas wyprzedanej trasy koncertowej.

Polska publiczność będzie mogła posłuchać Waterparks na żywo podczas koncertu w warszawskim klubie Niebo, gdzie zagrają 10 listopada. Występ to jeden z przystanków na europejskiej trasie zespołu, podczas której trio promuje swój najnowszy, piąty już, studyjny album "INTELLECTUAL PROPERTY"

