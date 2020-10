Tarasola ‒ pomiędzy domem a ogrodem

Jest takie komfortowe miejsce, które jest niejako przedłużeniem salonu ‒ chroni przed nadmiernym słońcem, deszczem, wiatrem czy niechcianym wzrokiem sąsiadów, a jednocześnie pozwala być blisko przyrody, rozkoszować się świeżym powietrzem oraz nasycić oczy pięknym widokiem. To tarasola – coś więcej niż zwykła pergola.

275 dni na tarasie

Tarasola zrodziła się z tęsknoty za klimatem rodem z Włoch czy Hiszpanii, gdzie mieszkańcy spędzają mnóstwo czasu na świeżym powietrzu. W dzień chronią się przed słońcem, wieczorem rozkoszują czasem przyjemnie spędzonym z bliskimi w ogrodzie czy na patio. Jest to możliwe i w naszym klimacie.

Tarasola to automatycznie otwierane zadaszenie, które jest i którego nie ma, w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebujesz.

Dodatkowe wyposażenie tarasoli w boczne przesłony (rolety przeciwwietrzne lub szklane panele) w połączeniu z promiennikami ciepła oraz zintegrowanym oświetleniem pozwala wydłużyć sezon od wczesnej wiosny do późnej jesieni oraz spędzać czas na tarasie zarówno w dzień, jak i w nocy.

Zapanuj nad pogodą

Czy pogoda popsuła ci kiedyś zamiar spędzenia czasu na tarasie lub w ogrodzie, zmusiła do odwołania lub przeniesienia przyjęcia planowanego na świeżym powietrzu? Zapomnij o takiej sytuacji. Z tarasolą pogoda przestaje mieć aż takie znaczenie. Co więcej, tarasola wyposażona w czujniki pogodowe zareaguje na zmianę pogody, nawet gdy będziesz poza domem. Zamknie dach, zasłoni rolety, ochroni meble i ozdoby na tarasie. Z tarasolą nie musisz sprawdzać prognozy, ponieważ każdy dzień zapowiada się dobrze.

Wygodna obsługa

Sterowanie tarasolą jest intuicyjne i może się odbywać nie tylko za pomocą standardowego pilota, ale także nowoczesnej aplikacji na smartfona. O ile klasyczny pilot zawsze jest pod ręką, to aplikacja podnosi zarządzanie tarasolą na zupełnie nowy poziom. Dzięki niej zyskujesz dostęp do funkcji tarasoli z każdego miejsca na świecie – wystarczy jedynie dostęp do internetu.

Nowoczesny system sterujący zamontowany w tarasolach pozwala na zamykanie bądź otwieranie dachu czy rolet zacieniających, regulację oświetlenia oraz systemu audio, a także promiennika ciepła. Ponadto w aplikacji możliwy jest podgląd aktualnej pozycji dachu. Jest w niej również funkcja TIMER, która symuluje obecność domowników.

Możesz zaprogramować godziny, w których dach się otworzy, rolety odsłonią, a oświetlenie włączy.

Prawdziwą gratką dla miłośników technologii jest opcja tworzenia własnych scenariuszy zdarzeń, które umożliwiają konfigurowanie ustawień w taki sposób, aby jednym kliknięciem twoja tarasola z trybu dziennego przeistoczyła się w romantyczną przestrzeń, w której panuje atmosfera wieczornej intymności.

Nieograniczone możliwości

Tarasola to niejeden wzór, który trzeba dopasować do pięknego domu czy ogrodu, ale nieograniczone możliwości osłony tarasu. Osiem różnych modeli, wersje przyścienne i wolnostojące, zadaszenia płaskie i spadkowe, szeroka paleta kolorów profili konstrukcji, paneli czy tkanin. To wszystko sprawia, że zabudowa tarasu idealnie wpisze się w otoczenie. Projektanci tarasol dbają o każdy detal ‒ ukrywają łączenia profili, aby nie było widać mocowań, śrub i innych szpecących wygląd elementów. Stawiają na minimalizm i proste, ale piękne formy.

Tarasola – do zobaczenia na

*Materiał powstał we współpracy z firmą Tarasola.