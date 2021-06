Lista 100 Najbogatszych Polaków 2021: Oto 10 pierwszych miejsc. On został najbogatszym Polakiem

Najbogatszym Polakiem po raz drugi został Zygmunt Solorz. Ale coraz bardziej czuje na plecach oddech Tomasza Biernackiego. Właściciela Dino od właściciela Polsatu dzieli zaledwie 100 mln zł. I gdybyśmy ten ranking robili kilka tygodni później, to Biernacki, a nie Solorz zostałby najbogatszym Polakiem 2021 r.

Czytaj też:

Lista 100 Najbogatszych Polaków 2021

Na trzecim miejscu Michał Sołowow. Właściciel chemicznego Synthosu, producenta podłóg Barlinek czy armatury łazienkowej Cersanit wskoczył na podium za Piotra Szulczewskiego, twórcy aplikacji zakupowej Wish.

Na czwartym miejscu Dominika Kulczyk. Najbogatsza Polka prześcignęła na liście swojego o 3 lata młodszego brata, Sebastiana. Ona kontroluje Polenergię, prywatną grupę energetyczną, która stawia farmy wiatrowe na Bałtyku. On ma w swoim portfelu m.in. udziały w koncernie chemicznym Ciech oraz spółkach zarządzających Autostradą Wielkopolską.

Tuż za rodzeństwem Kulczyków, na szóstym miejscu, uplasował się Piotr Szulczewski. Jego Wish sponsoruje koszykarzy z LA Lakers.

Za Szulczewskim Jerzy Starak, właściciel gigantycznego producenta leków Polpharma oraz znanego producenta herbat czy syropów Herbapol z Lublina.

Czytaj też:

Polak, który zatrzyma Amazona

Ex aequo na 8. miejscu uplasowali się Łukasz Nosek, twórca PayPala i partner w biznesie Elona Muska od elektrycznych samochodów Tesli czy kosmicznego biznesu SpaceX oraz Zbigniew i Mateusz Juroszkowie. Ojciec Zbigniew kontroluje notowanego na warszawskiej giełdzie dewelopera Atal. Syn Mateusz trzyma STS, największego prywatnego bukmachera w Polsce.

Pierwszą dziesiątkę zamyka Rafał Brzoska. To najbardziej spektakularny powrót w 31-letniej historii listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”. Ostatni raz był w naszym zestawieniu w 2015 roku. Z majątkiem wycenianym wtedy na 293 mln zł zajął 93. miejsce na naszej liście. Dzisiaj wraca. I to od razu do pierwszej dziesiątki z majątkiem szacowanym już nie w milionach, a miliardach złotych.

Oprócz Brzoski na liście jest sporo innych powrotów. Do grona 100 najbogatszych trafiło też w tym roku 9 nowych nazwisk. Wśród znanych przedsiębiorców pojawiają się też sportowcy: Anna i Robert Lewandowscy czy Marcin Gortat. Przybywa też bogatych pań. Jedna piąta bohaterów listy to właśnie bogate Polki.

Najbogatsi Polacy jeszcze nigdy w 31-letniej historii listy 100 nie byli aż tak bogaci. Cała setka zebrała w sumie ponad 190 mld zł majątku. To o ponad 30 mld więcej niż przed rokiem, który też był przecież rekordowy. Na listę dostać się coraz trudniej. W 2020 r. trzeba było mieć minimum 400 mln zł. W tym roku próg wejścia podwyższył się do 450 mln zł, bo taki majątek zgromadziła osoba na ostatnim, setnym miejscu zestawienia.

Lista 100 najbogatszych Polaków. Miejsca 1-10