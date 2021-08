Małżeństwo Billa i Melindy Gatesów przeszło do historii. Sąd orzekł rozwód

Trzy miesiące temu Bill Gates i Melinda French Gates ogłosili, że ich trwające 27 mat małżeństwo wkrótce przejdzie do historii. I tak też się stało: 2 sierpnia sąd w stanie Waszyngton ogłosił zakończenie małżeństwa. Wszystkie sprawy majątkowe i organizacyjne Gatesowie uregulowali w umowie, więc orzeczenie rozwodu było formalnością. Prawodawstwo stanu Waszyngton uznaje, że majątek zgromadzony w czasie trwania małżeństwa jest wspólny, ale zainteresowani mogą zadecydować inaczej. Na poniedziałkowym posiedzeniu sędzia nazwał plan podziału majątku „sprawiedliwym i uczciwym”.

Od momentu ogłoszenia separacji w maju, ponad 3 miliardy dolarów akcji należących do Cascade Investment Gatesa zostało przeniesionych na rzecz French Gates. To ułamek należącej do małżonków fortuny, którą szacuje się na 146 miliardy dolarów.

Przyszłość Fundacji Billa i Melindy Gatesów

Trudnym punktem rozmów o przyszłości okazały się dyskusje na temat Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Wprawdzie Melinda i Bill Gatesowie zapewnili, że ich rozwód nie wpłynie na działalność prowadzonej przez nich fundacji, ale w czerwcu ogłosili "plan awaryjny" na wypadek, gdyby jednak nie chcieli lub nie umieli razem pracować. Dali sobie dwa lata na sprawdzenie, czy dobrze czują się w sytuacji, w której nie będąc razem, nadal ze sobą pracują. Jeśli po dwóch latach któreś z nich zdecyduje, że nie może dalej współpracować jako współprzewodniczący, Melinda French Gates zrezygnuje ze stanowiska współprzewodniczącej i powiernika .

Jeśli do tego dojdzie, Bill Gates zachowa kontrolę i zasadniczo spłaci udziały byłej żony w fundacji. Określono to jako „osobiste zasoby”, tak by Melinda Gates mogła prowadzić własną działalność filantropijną.

Innym potencjalnym ciosem dla fundacji, poza rozwodem Gatesów, jest to, że jeden z jej głównych inwestorów, Warren Buffett, zrezygnował z funkcji powiernika w zeszłym miesiącu. Buffett, długoletni przyjaciel Billa Gatesa, nie wyjaśnił publicznie powodów swojego odejścia. „Moje cele są w 100 proc. zsynchronizowane z celami fundacji, a mój fizyczny udział w żaden sposób nie jest potrzebny do osiągnięcia tych celów” – napisał tylko.

Fundacja Gatesa jest jedną z największych na świecie fundacji charytatywnych na świecie.

