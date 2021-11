10 najbogatszych kobiet w Polsce. Wiemy, na czym zbiły fortunę i jakie mają majątki

63 mln zł – tyle trzeba było mieć, żeby dostać się na tegoroczną listę najbogatszych kobiet w Polsce. To o 10 mln zł więcej niż rok wcześniej, kiedy próg wejścia wynosił 53 mln zł.

Na pierwszej pozycji Dominika Kulczyk, która w ciągu roku powiększyła swój stan posiadania o 300 mln zł. Głównie dzięki dobrej passie

Polenergii, giełdowej spółki od farm wiatrowych, której kontrolny pakiet trzyma najbogatsza Polka. Za nią w pierwszej trójce Barbara Komorowska od znanego producenta jogurtów Bakoma. A potem Małgorzata Adamkiewicz z koncernu farmaceutycznego Adamed.

Na tegorocznej liście sporo niespodzianek. W gronie debiutantek pojawiło się pięć nowych bohaterek. Produkują kabanosy, budują mieszkania, pieką ciasta, opracowują innowacje, o które bije się reszta świata.

Niektóre panie zaliczyły spore spadki spowodowane wpływem pandemii na ich biznes. Ale są też duże awanse. Tak jak w przypadku Anny Lewandowskiej, Ewy Chodakowskiej czy trzech Polek, które zbiły fortunę w nowej gałęzi polskiej gospodarki o roboczej nazwie „robienie paznokci”.

Czytaj też:

Lista 50 najbogatszych Polek

50 najbogatszych Polek. 10 pierwszych miejsc.

Miejsce Osoba Majątek 1 Dominika Kulczyk 8,3 mld zł 2 Barbara Komorowska z rodziną 2,1 mld zł 3 Małgorzata Adamkiewicz 1,9 mld zł 4 Grażyna Kulczyk 1,8 mld zł 5 Katarzyna Frank-Niemczycka 1,1 mld zł 6 Elżbieta Kaczmarek 1,05 mld zł 6 Wiesława Herba 1,05 mld zł 8 Teresa Mokrysz 1 mld zł 9 Anna Podniesińska 850 mln zł 9 Zyta Olszewska 850 mln zł

1. Dominika Kulczyk

8,3 mld zł

W połowie tego roku kontrolowana przez nią Polenergia pobiła rekord na warszawskiej giełdzie. Za jedną akcję największej prywatnej grupy energetycznej trzeba było płacić ponad 100 zł. Teraz też nie jest źle, bo od 2017 roku kurs Polenergii rośnie. Firma Dominiki Kulczyk stała się głównym beneficjentem transformacji energetycznej. Kilka tygodni temu uruchomiła już swoją dziewiątą elektrownię wiatrową na lądzie. Tym razem w Szymankowie, małej wiosce między Tczewem a Malborkiem w województwie pomorskim. Polenergia to główny biznes Dominiki Kulczyk, businesswoman, filantropki oraz dziedziczki wielomiliardowego majątku po zmarłym w 2015 roku Janie Kulczyku. Od 2015 roku to ona nieprzerwanie trzyma w ręku tytuł najbogatszej Polki. Wcześniej pierwsze miejsce należało do jej matki, ale dzisiaj Grażyna Kulczyk ma majątek prawie pięciokrotnie mniejszy od własnej córki. Wszystko za sprawą podziału fortuny po Janie Kulczyku. Po długim procesie spadkowym okazało się, że Dominika odziedziczy po ojcu większą część gotówki. Jej brat Sebastian wziął za to większość biznesów ojca.

Oprócz biznesu, Dominika Kulczyk angażuje się w działalność charytatywną. Prowadzi rodzinną fundację Kulczyk Foundation, która walczy z nierównościami społecznymi i dyskryminacją kobiet na całym świecie. Jej celem jest budowa rzeczywistości pozbawionej ograniczeń ze względu na płeć. Jak dotąd fundacja zrealizowała międzynarodowe projekty pomocowe w 65 krajach na 6 kontynentach.

2. Barbara Komorowska z rodziną

2,1 mld zł

Największa producentka żywności w Polsce. W Polskich Młynach sprzedaje mąkę. W Komagrze olej rzepakowy. W BZK Alco wódkę i spirytus. Ale najpoważniejszym składnikiem jej majątku pozostaje Bakoma, znany wszystkim Polakom producent jogurtów, kefirów i deserów mlecznych. Imperium Komorowskich pozostaje w rodzinie. W biznesie oprócz Barbary Komorowskiej pozostaje jej mąż Zbigniew oraz syn Piotr. Komorowscy zaczynali w sektorze spożywczym od uprawy cebuli i jej przerabiania na susz. Później weszli w owoce. Głównie jabłka, z których wytwarzali wytłoki, pektynę i mrożonki na eksport. Produkcję jogurtów zaczęli w 1992 roku. To od pierwszych liter imienia i nazwiska Barbary Komorowskiej pochodzi nazwa firmy, czyli Bakoma. Inwestorka nie udziela się publicznie, nie występuje w mediach, chroni swoją prywatność.

3. Małgorzata Adamkiewicz

1,9 mld zł

Inicjatorka prac nad innowacjami w Polsce, promotorka współpracy biznesu z nauką. W ramach działalności społecznej rozwija i wspiera młode talenty.

Przewodnicząca rady nadzorczej i współwłaścicielka Adamed Pharma – jednej z największych polskich firm farmaceutyczno-biotechnologicznych. Adamed oferuje produkty pacjentom z 76 krajów na całym świecie, ma swoje przedstawicielstwa w 9 krajach. Od 2001 r. przeznaczył ponad 1,7 mld zł na inwestycje i działalność R&D. W 2020 roku zawarł wyłączną globalną umowę licencyjną z amerykańską firmą Acadia Pharmaceuticals Inc. na dalsze prace rozwojowe nad innowacyjną molekułą opracowaną w laboratoriach Adamedu, z potencjałem do wykorzystania w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz jest również prezesem powołanej w 2014 roku Fundacji Adamed, która prowadzi działania na rzecz rozwoju nauki. Jej pierwszym programem był ADAMED SmartUP - platforma wiedzy i program stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży w Polsce, do którego dotychczas zarejestrowało się prawie 50 tys. uczniów. Dwa lata temu uruchomiony został projekt Adamed Expert Fundacja, którego celem jest popularyzowanie opartych na eksperckiej wiedzy informacji dotyczycących medycyny oraz profilaktyki zdrowotnej.

Posiada specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Jest członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz The Stockholm School of Economics Executive Educations. Pełni funkcję członka zarządu Polskiej Rady Biznesu, należy do Business Centre Club. Współwłaścicielka jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrów konferencyjno-szkoleniowych - Narvil pod Warszawą.

W 2013 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a w 2019 roku Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

4. Grażyna Kulczyk

1,8 mld zł

Kobieta-instytucja. Największy prywatny mecenas kultury w Polsce. Przez ostatnie kilkanaście lat zorganizowała kilkaset różnych projektów artystycznych. W Poznaniu, a potem w Warszawie chciała postawić własne muzeum sztuki nowoczesnej, żeby promować tam młodych polskich artystów. Lokalni włodarze inicjatywie nie sprzyjali, a Grażyna Kulczyk muzeum i tak wybudowała. Tylko, że w Szwajcarii. A dokładniej w szwajcarskim Susch, malowniczej miejscowości w regionie Engadyna. Najważniejszym składnikiem majątku Kulczyk pozostają pieniądze ze sprzedaży Starego Browaru, poznańskiego centrum handlowego, które za 290 mln euro trafiło w 2015 roku do niemieckiego funduszu inwestycyjnego. Drugą nogą pozostaje ogromna kolekcja dzieł sztuki wyceniana na ponad 100 mln euro. Co Grażyna Kulczyk zostawi w spadku dzieciom? Odpowiedziała na to pytanie w wywiadzie dla „Wprost”. – Pochodzę z takiego domu, gdzie majątkiem, jaki się wynosiło, były dobre wychowanie i wykształcenie. To najważniejsze, co dzieci mogą po mnie odziedziczyć – mówiła nam w 2016 roku.

5. Katarzyna Frank-Niemczycka

1,1 mld zł

Wraz z mężem Zbigniewem Niemczyckim założyła Curtis Group. Koncern działający w branży farmaceutycznej, przemysłowej czy deweloperskiej. W skład rodzinnego biznesu wchodzi między innymi spółka Curtis Health Caps, trzeci największy producent kapsułek żelowych w Europie. Zamyka się w nich leki i suplementy diety dla ponad 100 firm farmaceutycznych. Pod Mławą Niemczyccy wytwarzają kilka milionów obudów do telewizorów LG i innych marek. Produkują też plastikowe zabawki, elementy oświetlenia oraz komponenty dla branży motoryzacyjnej i AGD. Na warszawskim Bemowie prowadzą firmę lotniczą General Aviation Services. A w Juracie luksusowy hotel „Bryza”.

Katarzyna Frank-Niemczycka jest z wykształcenia psychologiem. Od początku lat 90. angażuje się w działalność charytatywną. Organizowała koncerty gwiazd, z których dochód był przeznaczany na wsparcie ochrony zdrowia. Fundowała stypendia dla utalentowanej młodzieży. Wspierała polskie szpitale. Jako pierwsza kobieta w Polsce otrzymała tytuł Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Przez ponad 20 lat była prezesem Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, które wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na fotelu prezesa zastąpiła ją Anna Lewandowska.

Ojciec Katarzyny Frank Niemczyckiej, Ksawery Frank, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Powstańczym i Krzyżem AK. Był także wielokrotnym mistrzem Polski w rajdach samochodowych. Jej matka, Halina Frank, również została odznaczona Krzyżem AK, była łączniczką.

6. Elżbieta Kaczmarek

1,05 mld zł

Kupując meble w Ikei, wspierasz jej biznes, bo to ona jest współwłaścicielką gigantycznej spółki Com40 z siedzibą w Skalmierzycach w województwie wielkopolskim. Firma zatrudnia 4 tys. pracowników. Rocznie potrafi wyprodukować okrągły milion sof. Elżbieta Kaczmarek ceni sobie prywatność. Nie udziela się publicznie. Poza meblowym biznesem, działa również na rynku nieruchomości. Jej mąż, Bogdan Kaczmarek, ma również udziały w znanej marce odzieżowej Big Star z Kalisza. Niedawno został również członkiem Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP.

6. Wiesława Herba

1,05 mld zł

Drugi największy udziałowiec w giełdowej spółce Neuca. To dzisiaj czołowy dystrybutor farmaceutyków na polskim rynku. W zeszłym roku sprzedał ich za ponad 9 mld zł. Firma z początku nazywała się Torpol. Zaczynała od czterech pracowników, którzy zaopatrywali w leki lokalne apteki w Bydgoszczy. Wiesława Herba ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzisiaj jest wiceszefem rady nadzorczej Neuki.

8. Teresa Mokrysz

1 mld zł

Bez niej nie byłoby kawy Mokate czy herbat Loyd albo Minutka. Teresa Mokrysz jest współwłaścicielką grupy Mokate, gigantycznego koncernu spożywczego z przychodami na poziomie miliarda złotych rocznie. W firmie pracuje ponad 1,5 tys. pracowników, a biznesem zarządza już nowe pokolenie w rodzinie. Teresa Mokrysz 6 lat temu przekazała stery swojemu synowi, Adamowi Mokryszowi. Kawę z Ustronia reklamuje Bogusław Linda, a herbaty Justyna Steczkowska.

9. Anna Podniesińska

850 mln zł

Weteranka wszelakich list najbogatszych Polaków, która na liście 100 jest w zasadzie od samych początków jej istnienia. Kiedy w Polsce hulał głęboki PRL, Podniesińska towarzyszyła swojemu mężowi, ekspertowi ONZ, w misjach zagranicznych m.in. we Francji, Syrii, Indiach, Libanie i USA. Oprócz udzielania eksperckich porad Podniesińscy przy okazji rozkręcali własny biznes. Ze Stanów sprowadzili do kraju firmę kurierską DHL i agencję reklamową Ogilvy&Mather. Ze Szwecji firmy odzieżowe Oscar Jacobson i Stenstroms. A dzięki kontaktom z czeskim potentatem obuwniczym Thomasem Bata w polskich sklepach pojawiły się buty Bata. Kapitał zbity na transferach zagranicznych marek do kraju Podniesińscy zainwestowali w nieruchomości i tereny inwestycyjne w kraju i za granicą.

9. Zyta Olszewska

850 mln zł

Współwłaścicielka grupy kapitałowej Farmacol. W zeszłym roku sprzedała farmaceutyki warte 6 mld zł. Firma jest wiodącym dystrybutorem leków w Polsce Dostarcza preparaty lecznicze dla aptek i szpitali na terenie całego kraju. Zatrudnia ponad 4,5 tys. pracowników.