QUIZ: polscy naukowcy i lekarze, o których mówi świat. Musisz ich poznać!

W lutym w cyklu „Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków” rozmawialiśmy z naukowcami i lekarzami, których prace mogą już w najbliższym czasie zmienić medycynę. Przybliżyć nas do lepszego rozumienia biologii nowotworów, co w przyszłości może zaowocować nowymi, skuteczniejszymi lekami. Pisaliśmy też o ważnych dla pacjentów odkryciach dotyczących leczenia glejaków, terapii genowych w chorobach rzadkich, kardioonkologii, okulistyki, także o drukowaniu żywych organów do transplantacji.

Naukowców i lekarzy, którzy z pasją zmieniają naukę i medycynę jest wielu. My wybraliśmy kilkoro z nich. Sprawdź, co o nich wiesz. O wszystkich pisaliśmy w lutym w naszym cyklu: „Polska nauka dla rozwoju medycyny i zdrowia Polaków”, „Polscy naukowcy i lekarze, o których mówi świat”. Jeśli któreś z odpowiedzi wydają Ci się trudne, zajrzyj do tekstów pod quizem.

Tekst: Maciej Pinkosz

QUIZ:

