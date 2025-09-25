Raka trzustki można zastopować. Oto przełomowe badania

Rak trzustki pozostaje jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób nowotworowych w Wielkiej Brytanii – każdego roku diagnozuje się go u około 11 tysięcy osób. Niestety, większość przypadków wykrywana jest w bardzo zaawansowanym stadium, co sprawia, że leczenie jest niezwykle trudne.

Statystyki są dramatyczne: aż 62 procent chorych w Anglii i 65 procent w Walii dowiaduje się o swojej chorobie dopiero w czwartym stadium. W rezultacie w Anglii 22 procent pacjentów, a w Walii 21 procent, umiera w ciągu 30 dni od diagnozy.

Przeanalizowali guzy pacjentów. Oto, co odkryli

Zespół naukowców z Instytutu Badań nad Rakiem w Londynie przeanalizował dane dotyczące guzów u 644 pacjentów. Wyniki jasno wykazały, że poziom białka SPP1 jest wyższy w późniejszych stadiach choroby, a jego obecność wiąże się z gorszymi rokowaniami.

Eksperymenty na tak zwanych miniguzach – modelach nowotworu hodowanych w laboratorium – dowiodły, że wyłączenie genu odpowiedzialnego za SPP1 zmniejszało liczbę i wielkość zmian chorobowych. Podobne wyniki uzyskano u myszy: podczas gdy wszystkie zwierzęta z aktywnym genem SPP1 umierały w ciągu 50 dni, aż 20 procent myszy bez tego genu przeżywało nawet do 400 dni. Co więcej, guzy nie dawały przerzutów.

Badacze zauważyli także, że blokada SPP1 podnosi poziom innego białka – GREM1, które już wcześniej wiązano ze spowolnieniem rozwoju raka trzustki.

Nadzieja dla pacjentów

– Nasze badania pozwoliły zidentyfikować białko, które po zablokowaniu może zapobiegać rozprzestrzenianiu się raka w organizmie i, miejmy nadzieję, zapewnić pacjentom dłuższe, dobre życie. Kolejnym krokiem będzie opracowanie leku, który precyzyjnie oddziałuje na to białko – podkreślił profesor Axel Behrens z Instytutu Badań nad Rakiem.

Profesor Kristian Helin, dyrektor generalny wspomnianego instytutu zaznaczył, że badanie jest „ważnym krokiem w stronę skuteczniejszych metod leczenia”. – Rak trzustki pozostaje druzgocącą diagnozą. Te ekscytujące badania dają nadzieję, wskazując wyraźny cel, który pozwoli powstrzymać rozwój choroby – mówił.

Z kolei Anna Jewell z organizacji Pancreatic Cancer UK przypomniała, że „ponad połowa osób z tą wyniszczającą chorobą umiera w ciągu zaledwie trzech miesięcy”. – Rozpaczliwie potrzebujemy nowych metod leczenia. Odkrycia dotyczące białka SPP1 mogą utorować drogę do terapii, które zatrzymają postęp raka trzustki i dadzą pacjentom więcej czasu z bliskimi – zakończyła.

