Rok Łukasiewicza we „Wprost”. Zapraszamy na podróż po historii, teraźniejszości i przyszłości polskiej nauki

Posłowie zdecydowali, że jednym z patronów 2022 roku będzie Ignacy Łukasiewicz. Wraz z nim przez najbliższe miesiące najważniejsi będą Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski. Redakcja „Wprost” zdecydowała się jednak wyróżnić jedną z tych osób, wielkiego naukowca, ojca polskiego przemysłu naftowego, a jak pokażemy, także jednego z prekursorów polskich misji kosmicznych.

W cyklu „Nauka – polska specjalność. Rok Ignacego Łukasiewicza”, który na łamach Wprost będzie można śledzić do końca roku, co miesiąc przedstawimy wyjątkowe postaci z historii, teraźniejszości, ale także te z największym potencjałem. Chcemy pokazać świat polskiej nauki z nieoczywistej strony, przybliżyć naszych czytelników do największych polskich wynalazków, badań, które rokują na przyszłość, a także... zabrać ich w kosmos.

Począwszy od dziś, każdy miesiąc poświęcimy innej dziedzinie. Styczeń był miesiącem Ignacego Łukasiewicza, w lutym czytelnicy dowiedzą się, co Polska robiła, robi i zamierza robić w kosmosie. Kolejne miesiące będą równie ciekawe. Skupimy się m.in. na roli kobiet w polskiej nauce, ekologii, nowoczesnych formach płatności, medycynie, energetyce atomowej i wielu innych. W każdy kolejny weekend miesiąca, na naszej stronie będzie można przeczytać treści nawiązujące do historii, obecnej sytuacji, a także pokazujące szanse na przyszłość.

Rok równych rocznic

W tym roku przypadają aż dwie równe rocznice związane z Ignacym Łukasiewiczem. Za nami 140. rocznica śmierci tego wielkiego Polaka, która przypadła na 7 stycznia. Z kolei 8 marca obchodzić będziemy równą 200. rocznicę jego urodzin.

Dlatego też 2022 rok został ustanowiony przez polski Sejm rokiem Ignacego Łukasiewicza, farmaceuty, działacza niepodległościowego, przedsiębiorcy i społecznika, który nie dość, że wynalazł lampę naftową, to założył pierwszą na świecie kopalnie ropy naftowej, stając się pionierem przemysłu naftowego w Europie.

Łukasiewicz to naprawdę wyjątkowa postać w naszej historii. Jako przedsiębiorca zdołał zbić majątek, przy okazji dbając o los swoich pracowników, co wcale nie było oczywiste w XIX wieku. Troszczył się o ich zdrowie w dobie przed powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi, zakładając kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Zarobione przez siebie pieniądze w ogromnej mierze przeznaczał na rozwój galicyjskiej infrastruktury, walkę z biedą i alkoholizmem, edukację ludności czy wspieranie działań niepodległościowych.

Polski przedsiębiorca był wyjątkowy także pod inny względem. Uważał, że opracowane przez niego naukowe metody destylacji ropy naftowej będą czymś, co przyczyni się do polepszenia ludzkiego życia. Dlatego dzielił się swoją wiedzą ze wszystkimi, którzy chcieli o niej usłyszeć, a od przedstawicieli firmy Standard Oil Company Johna D. Rockefellera, którzy przybyli do Galicji, żeby zapoznać się ze stosowanym w rafinerii w Chorkówce procesem technologicznym, nie zażądał nawet grosza.

Zapraszamy na rok Ignacego Łukasiewicza z „Wprost”

We „Wprost” postanowiliśmy uczcić ten sposób myślenia o nauce, który reprezentował Ignacy Łukasiewicz, przypominając nie tylko sylwetkę jego i innych wielkich polskich naukowców i przedsiębiorców z przeszłości, ale przede wszystkim pokazać współczesną polską naukę.

Dlatego w cyklu „Nauka – polska specjalność. Rok Ignacego Łukasiewicza” przedstawimy sylwetki Polaków, których badania już teraz i w najbliższej przyszłości mogą wpływać na poszerzenie wiedzy o świecie, polepszenie życia ludzi i po prostu, rozwój ludzkości.

Czytaj też:

Polskie firmy wydobywcze na świecie. Nieoczywiste kierunki ekspansji polskiego przemysłu