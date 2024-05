Quiz o naukowcach. Jakie są polskie osiągnięcia z nauk matematyczno-przyrodniczych?

W maju w ramach projektu „Polska nauka śladami Kopernika” opisujemy polskich naukowców zajmujących się badaniami z zakresu astronomii i nauk matematyczno-przyrodniczych. Jakich ważnych odkryć dokonali w historii, a w jakich ciekawych projektach naukowych brali udział w ostatnich latach? Tego dowiecie się z naszego cyklu w tym miesiącu.

Następcy Kopernika. Astronomia i nauki matematyczno-przyrodnicze – Łatwy quiz

Przed lekturą kolejnych artykułów i materiałów poświęconych polskiemu wkładowi w badania dotyczące astronomii i nauk matematyczno-przyrodniczych, które będą pojawiać się we „Wprost” przez cały maj, zapraszamy do rozwiązania łatwego quizu poświęconemu historii polskiej astronomii. Quiz nie jest trudny, więc można spróbować go rozwiązać bez większego przygotowania.

QUIZ:

Następcy Kopernika. Astronomia i nauki matematyczno-przyrodnicze: Łatwy quiz

Polska nauka

śladami Kopernika



Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”