Sukces polskich archeologów. Natrafili na ślady słowiańskiej osady w... Maroku

Członkowie ekspedycji spędzili w Maroku miesiąc. Podczas prac udało im się ustalić, że Słowianie pozostawili ślady w kulturze marokańskiej. Skąd tak śmiała teza? Ceramika przywieziona przez nich z Maroka ma podobne ornamenty co ta, którą znaleziono na Wolinie. Archeolog dr Wojciech Filipowiak powiedział w rozmowie z TVP Info, że takie wnioski to efekt analizy ceramiki z magazynów muzeum w Rabacie (stolica Maroka), na której znaleziono podobieństwa do wczesnośredniowiecznej słowiańskiej ceramiki.

Oprócz tego, dzięki współpracy z naukowcami z Maroka, udało się im ustalić, że Słowianie to założyciele jednej z osad w górach Rif (północno-zachodnie Maroko). Katarzyna Meissner z Instytutu Antropologii i Etnologii w Poznaniu przekazała, że wytypowano już obszary, na których rozpoczną się prace badawcze, mające na celu znalezienie owej wioski.

Kolejna wyprawa polskich archeologów zaplanowana jest na 2017 rok.