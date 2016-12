Niezwykła akcja charytatywna polskich graczy. Wirtualna rzeczywistość w Przylądku Nadziei

Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. Jak się okazuje ta prosta prawda życiowa jest nieobca również współczesnej młodzieży. Przez tydzień gracze z ekipy TEAM NVIDIA POLSKA i ich goście podczas internetowych streamów namawiali do przekazywania pieniędzy na konto fundacji, a najdłuższa, bo aż 36-godzinna transmisja miała miejsce podczas weekendu 10-12 grudnia i zakończyła się zebraniem ponad 73 tysięcy złotych na rzecz fundacji. Często szpital staje się dla tych pacjentów drugim domem na wiele miesięcy. Aby nieco oderwać ich od szarej codzienności, został im również przekazany zestaw do wirtualnej rzeczywistości wraz z komputerem do jego obsługi.

Podczas oficjalnego przekazania zestawu do VR obecna była prezes Fundacji Agnieszka Aleksandrowicz. – Jestem szczęśliwa, że organizatorom i graczom z Teamu NVIDIA udało się przeprowadzić taką akcję. W naszej fundacji bardzo doceniamy, że dzięki niej pojawiło się tylu nowych, młodych darczyńców. Każda zebrana złotówka ogromnie nas cieszy - powiedziała podczas spotkania. - A sam sprzęt to ogromna radość dla naszych podopiecznych - to tak, jakby kawałek innego, lepszego świata zawitał do Przylądka Nadziei. Dla dzieci, które się tu leczą, to szansa na oderwanie się myślami od szpitalnej rzeczywistości. Z całą pewnością ma to znaczenie terapeutyczne - dodała pani prezes.

Michał Buczek, jeden z podopiecznych, który pierwszy doświadczył kolorowego świata wirtualnej rzeczywistości powiedział, iż jest „to naprawdę fajne, potrafi przenieść do innej rzeczywistości”. – Poza tym grafika jest fajna, bo wygląda lepiej, bardziej realistycznie niż w grach, które do tej pory widziałem – dodał.

Akcję wspierał Piotr Łój z fundacji Virtual Dream, inicjatywy non-profit zajmującej się tworzeniem materiałów VR, która zobowiązała się dostarczyć małym pacjentom odpowiednie dla nich treści. –Jestem zachwycony, że akcję udało się przeprowadzić na taką skalę i zebrać społeczność graczy, by dzielić się radością w tym świątecznym czasie. Cieszę się, że Klinika jest zaopatrzona w taki sprzęt, który daje dzieciom nie tylko chwile radości, ale pomaga w motywacja do walki z chorobą – tłumaczył.