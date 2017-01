Lodowiec dwa razy większy niż Belgia może się oderwać. Naukowcy alarmują

Lodowiec Szelfowy Larsen to podłużny lodowiec szelfowy, który znajduje się w północno-zachodniej części morza Weddela. Składa się z trzech lodowców, oddzielonych wyspami i półwyspami, nazywanych Larsen A (najmniejszy), Larsen B i Larsen C (największy). Lodowiec Larsen A rozpadł się w styczniu 1995, a Larsen B w lutym 2002. Jak podaje portal zmianynaziemi.pl, Larsen C zajmuje powierzchnię równą 55 tyś. kilometrów kwadratowych.

Coraz wyższa średnia temperatura na świecie sprawia, że lodowce szelfowe szybko się roztapiają od spodu, co jest przyczyną oddzielania się od nich fragmentów lodu. „Washington Post” alarmuje, że Lodowiec Szelfowy Larsena rozpada się coraz szybciej. Od grudnia pęknięcie na lodowcu Larsen C powiększyło się aż o 17 km. Jeszcze w 2016 roku zaobserwowano pęknięcie o długości 20 km. Obecnie przepaść, która powstawała od 2011 roku ma ponad 160 km długości.

Naukowcy z British Antarctic Survey wydali oświadczenie na temat sytuacji antarktycznego lodowca. Ich zdaniem, kiedy lodowiec Larsen C oddzieli się od lądu, będzie to strata 5180 kilometrów kwadratowych lodu. Co więcej, może to doprowadzić do poważnych konsekwencji. Jeśli rozpad półki lodowej będzie postępował, lodowce będą zsuwać się do wody. Wtedy poziom oceanów może podnieść się nawet o 10 cm.