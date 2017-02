Tak wyglądał „najstarszy przodek człowieka”? Naukowcy twierdzą, że dokonali przełomowego odkrycia

Istoty z gatunku Saccorhytus coronarius to mikroskopijne zwierzęta morskie, będące najstarszym jak dotychczas poznanym przez naukowców gatunkiem, którego ewolucja doprowadziła do powstania ryb, a w końcu także ludzi. Badacze twierdzą, że Saccorhytus jest najbardziej prymitywnym przedstawicielem grupy zwierząt nazywanych "wtóroustymi". Są one wspólnymi przodkami dla szerokiej grupy zwierząt, w tym kręgowców.

Organizmy z gatunku Saccorhytus coronarius, na których skamieliny trafili badacze z Wielkiej Brytanii, Chin i Niemiec, mierzyły około 1 mm i żyły wśród ziarenek piasku na dnie morza. Naukowcy podejrzewają, że zwierzęta, mimo mikroskopijnych rozmiarów, pokryte były cienką, stosunkowo elastyczną skórą i mięśniami. Prawdopodobnie nie miały one odbytu, co oznacza, że spożywały pokarm i wydalały za pomocą tego samego otworu.

„Niezwykłe spojrzenie na pierwsze etapy ewolucji”

– Gdy badaliśmy skamieliny wyłącznie gołym okiem, wyglądy jak maleńkie czarne ziarenka, ale pod mikroskopem odkryliśmy zaskakujące szczegóły. Uważamy, że jako jedne z pierwszych wtóroustych mogą one reprezentować prymitywne początki bardzo licznej grupy gatunków, w tym ludzi. Wszystkie wtórouste miały wspólnego przodka i sądzimy, że właśnie go odnaleźliśmy – tłumaczył w rozmowie z BBC News prof. Simon Conway Morris z University of Cambridge.

– Saccorhytus coronarius dają nam niezwykłe spojrzenie na pierwsze etapy ewolucji, która doprowadziła do powstania ryb, a ostatecznie także ludzi – wtórował Degan Shu z Uniwersytetu Północno-Zachodniego w Chinach. Jak podkreślają badacze, odkrycie jest wyjątkowe, gdyż dotychczas naukowcy trafiali na szczątki wtóroustych sprzed około 510 mln lat. Skamieliny z Chin liczą sobie o około 30 mln lat więcej. Specjaliści wskazują na symetryczną budowę organizmów, która była cechą dziedziczoną w późniejszych etapach ewolucji, m.in. przez ludzi.