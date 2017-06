Sądzili, że to „pazur jaszczurki”, odkryli nowy gatunek ptaka. Wszystko za sprawą bursztynu sprzed 100 mln lat

Zwierzę należało do grupy ptaków znanej jako enantiornisy (Enantiornithes). Osobniki z tej podgromady ptaków zamieszkiwały ziemię w czasach dinozaurów, a wymarły pod koniec okresu kredy około 65 mln lat temu. Skamielina została znaleziona w dolinie Hukawng w Mjanmie. W bursztynie odkryto doskonale zachowane pozostałości młodego ptaka – dokładnie widać czaszkę, fragmenty skrzydeł, szyję, tylną nogę i opierzony ogon ptaka. Cała skamielina ma około 3 cm długości, co zdaniem naukowców świadczy o tym, że w momencie śmierci ptak miał kilka tygodni.

– To najbardziej kompletny i szczegółowo zachowany prehistoryczny ptak, jakiego kiedykolwiek widziałem. Jestem kompletnie zdumiony – komentował Ryan McKellar z Muzeum Saskatchewan w Kanadzie, jeden z autorów odkrycia. Zwierzę zostało „wypatrzone” w bursztynie zakupionym w 2014 przez Guanga Chena, dyrektora muzeum w mieście Techong w Chinach. Do nabycia bursztynu Chena skłoniły pogłoski, jakoby miały się w nim znajdować pozostałości dziwnych „pazurów jaszczurki”. Dyrektor muzeum pokazał nabytek Lidzie Xing z Uniwerstytetu Geologicznego, która zidentyfikowała to, co uważano za pazur, jako łapę przedstawiciela grupy enantiornisów, a zarazem reprezentanta wcześniej nieznanego gatunku.

Badaczka twierdzi, że na podstawie skamieliny można wysnuć wiele przesłanek dotyczących trybu życia tych zwierząt. Pisklęta najprawdopodobniej miały same szukać pożywienia. Już u tak młodego osobnika zaobserwowano pióra lotne, co zdaniem naukowców może świadczyć o tym, że od momentu narodzin posiadał on zdolność latania, co czyniło go niezależnym od rodziców.