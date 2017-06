Zbliża się szczyt rozwoju komarów. Jak się przed nimi chronić?

Ekspert przypominał, że rozwój od jaja do dorosłego owada twa u komara od 2 do 6 tygodni. Ów rozwój jest przy tym związany z wodą stojącą i uzależniony od temperatury otoczenia. – Dlatego ciepłe i wilgotne lata, to więcej komarów; chłodna i bezdeszczowa pogoda hamuje ich rozwój – powiedział dr Pacoń. – W tym roku szczyt rozwoju komarów, z powodu niskich temperatur w maju i w kwietniu, przesunął się o kilka tygodni. Najwięcej komarzych pokoleń wykluje się tego lata na przełomie czerwca i lipca – dodał dr Pacoń.

W Polsce występuje ok. 50 gatunków i odmian komarów, z których najczęściej spotykane są komar widliszek, komar brzęczący i komar leśny – doskwierz. Krwią odżywiają się tylko samice, samce zaś sokami roślinnymi.– Komary zaczynają atakować przed zmierzchem, aktywność utrzymuje się do godz. 21-22, rano budzą się ok. 5-6 i atakują przed południem. W wilgotne i pochmurne dni mogą być aktywne przez cały dzień. Nie znoszą silnego słońca i suchego powietrza – wyjaśnił naukowiec.

Średnia życie komara w lecie to 2-3 miesiące. Zapłodnione samice mogą zimować np. w jaskiniach lub piwnicach i wtedy żyją do 8 miesięcy, a na wiosnę składają jaja. Botanik prof. Ewa Fudali z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wskazała, że przed komarami mogą chronić rośliny, które wytwarzają olejki odstraszające te owady. – W nierównej walce z tymi krwiopijcami możemy wykorzystać pachnące gatunki, które można posadzić nawet w skrzynkach balkonowych czy doniczkach na parapecie, jak lawenda i melisa indyjska – powiedziała.