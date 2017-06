Ten wynalazek przekona przeciwników szczepień? Naukowcy znaleźli zastępstwo dla igły

Pracownicy Uniwersytetu Technologicznego w Georgii w Stanach Zjednoczonych opracowali plaster, który w przyszłości może zastąpić strzykawkę z igłą. Spodziewają się, że już za kilka lat wszystkie szczepienia będą przeprowadzane przy wykorzystaniu ich wynalazku, dostępnego w każdej aptece. Według badań opublikowanych w specjalistycznym magazynie medycznym "Lancet", plastry amerykańskich naukowców mają taką samą skuteczność, jak tradycyjne szczepionki podawane poprzez nakłucie igłą. Badania kliniczne dowodzą także, że po takim szczepieniu uzyskuje się podobny do metody tradycyjnej stopień ochrony przed grypą.

Naukowcy podkreślają, co ważne w przypadku najmłodszych pacjentów, że na 50 uczestników testów, 48 potwierdziło, iż nie czuje żadnego bólu po założeniu plastra. Zawarte w nim mikroigiełki są niemal niewyczuwalne dla ludzi. To właśnie poprzez 100 mikroigieł preparat przeciwko grypie przedostaje się do skóry. Jak zaznacza prof. Mark Prausnitz, środek ten wejdzie do powszechnego użytku dopiero po po przeprowadzeniu serii dodatkowych testów.