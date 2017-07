Zaskakujące badania. Po wyginięciu dinozaurów, fantastycznie rozwinął się zwłaszcza jeden gatunek

Najnowsze badania dowodzą, że aż 88 proc. spośród 6,7 tys. różnych gatunków żyjących dziś żab, pochodzi od 3 gatunków, które przetrwały masową zagładę gatunków z ery dinozaurów. Jak zaznaczają naukowcy na łamach tygodnika „New Science”, masowe wyginięcie zwierząt 66 milionów lat temu, utorowało drogę do rozkwitu żabiego gatunku. Trzy największe obecnie grupy żab wywodzą się właśnie z tamtego okresu. To afrykańskie Hyloidea, Microhylidae i Natatanura z Ameryki Południowej.

Rozwój żab na przestrzeni milionów lat oceniali naukowcy z amerykańskiej grupy badaczy, między innymi David Hillis z University of Texas w Austin i David Wake z University of California w Berkeley. Ten drugi stwierdził, że żabom udało się przetrwać, ponieważ nauczyły się żyć w drzewach. Dzięki temu miały schronienie przed drapieżnikami oraz dostęp do pożywienia w postaci insektów. Istotna była także zasłona z opadłych liści. Jak dodają, ważna była także zdolność żab do trwania przez długie okresy czasu pod ziemią.

– Żaby istnieją na Ziemi co najmniej 200 mln lat. Ostatnie badania wskazują jednak, że dopóki nie doszło do wyginięcia dinozaurów, nie było tak wielkiego rozwoju różnych gatunków żab. To zaskakujące – powiedział David Blackburn z Muzeum Historii Naturalnej na Florydzie. Amerykańscy u wykonali tytaniczną pracę, zanim zdecydowali się opublikować wyniki swoich badań. Przebadali próbki 95 genów od 156 gatunków żab i porównali je z próbkami pobranymi od 145 innych gatunków.