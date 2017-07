Wykluczenie glutenu z diety wpłynie na poprawę wyników sportowych?

Gluten to mieszanina białek roślinnych, gluteniny i gliadyny, która występuje w ziarnach niektórych zbóż, np. pszenicy, żyta i jęczmienia. Czy gluten może być szkodliwy? Białko to jest rzeczywiście niebezpieczne jedynie w dwóch przypadkach – nietolerancji glutenu lub nadwrażliwości organizmu na gluten. A to, jak pokazują statystyki, dotyczy niewielkiej grupy ludzi. Często ludzie bezpodstawnie rezygnują z glutenu w swojej diecie, co jest kosztowne i bezużyteczne. Prawidłowa dieta ma znaczenie szczególnie w przypadku osób, które dużo trenują lub zawodowo uprawiają sport.

– Wystąpienie alergii pokarmowej może bardzo ograniczyć dietę sportowca. Zawodnicy przywiązują bowiem bardzo dużą wagę do właściwej diety i jej składu. Jeżeli jest podejrzenie nadwrażliwości lub alergii - i jest to dobrze zdiagnozowane - to może to skłaniać sportowca do unikania szerszej grupy pokarmów aniżeli jest to niezbędne i tym samym bardzo utrudniać mu trening, ale i zwykłe życie – tlumaczy Marek Kowalski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Przewodniczący Komisji Medycznej PKOl Hubert Krysztofiak nadmienił z kolei, że czasem to nie tylko i wyłącznie dana substancja - którą jest najczęściej jakieś biało - może być alergenem. – Tylko to białko w połączeniu np. z wysiłkiem fizycznym lub jeszcze jakimś dodatkowym czynnikiem może generować bardzo duże ryzyko – zaznaczył. Jak dodał, zakres składników pokarmowych, na które można być uczulonym, jest bardzo duży. – Tutaj najczęściej pada hasło dotyczące np. orzechów, które są częstym problemem. Ale to są bardzo różnorodne rzeczy – zapewnił.

Od kilku lat popularnością cieszy się - zarówno wśród profesjonalnych sportowców, jak i wśród amatorów - dieta bezglutenowa. – Wiemy, że osoby uczulone na gluten nie powinny spożywać pokarmów zawierających go. Natomiast problem polega na tym, na ile taka dieta jest uzasadniona u tych, którzy nie mają alergii na gluten. Punkt widzenia medycyny jest taki, że osoby te nie powinny jej stosować. To jest dieta dla chorych. U osób zdrowych jej skutki są dla nas do końca niepoznane – ocenił Marek Kowalski.

Wśród zawodników, którzy przyczynili się znacząco do wzrostu popularności takiej diety, jest Novak Djokovic. Słynny serbski tenisista nieraz zapewniał, że za jego sukcesami na korcie stoi właśnie zmiana sposobu odżywiania. – Na pewno nie należy podejmować decyzji o modyfikacji diety tylko na podstawie opinii, że komuś to poprawiło wyniki sportowe – podkreślił Hubert Krysztofiak. Na chwilę obecną nie istnieją bowiem żadne badania, które by wskazywały, że wykluczenie z diety glutenu wpłynie znacząco na poprawę wyników sportowych. Dotyczy to zarówno amatorów, jak i wyczynowców.