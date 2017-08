Nagrała dziwnego stwora i poprosiła internautów o pomoc. Ci piszą o „obcej formie życia”

Huang Meilan przechadzając się ulicami Xinzhu, zauważyła, że na ziemi porusza sie dziwny stwór. Stwierdziła, że zdziwiło ją to, w jak specyficzny sposób porusza się jej znalezisko i była zszokowana, ponieważ nigdy wcześniej nie widziała czegoś podobnego. „Ludzie, którzy zgromadzili się wokół tej istoty mówili różne rzeczy na jej temat. Chciałabym wiedzieć, co to jest” – napisała kobieta, zamieszczając nagranie w sieci i poprosiła internautów o pomoc w rozwikłaniu „zagadki”.

Większość internautów jest zdania, że są to drucienie. Jest to typ bardzo długich wodnych bezkręgowców, które uważane są za grupę siostrzaną nicieni. Larwy prowadzą pasożytniczy tryb życia. Zdarzają się także odpowiedzi sugerujące, że jest to zupełnie nowy „zmutowany” gatunek owadów. Inni mówią także o obcnych formach życia. – To może być nowa istota, która powstała w wyniku genetycznej mutacji – pisze jeden z internautów.