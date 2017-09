50 noblistów o tym, w jaki sposób wyginie ludzkość. Część przewidywań zaskakuje

W ankiecie londyńskiego magazynu udział wzięło 50 noblistów z dziedzin takich jak chemia, fizyka, fizjologia, medycyna i ekonomia. Łącznie stanowią oni 1/4 żyjących laureatów Nagrody Nobla. Wśród pytań zadawanych wybitnym intelektualistom znalazło się m.in. to dotyczące największego zagrożenia dla ludzkości, które może doprowadzić do jej zagłady. Każdy ankietowany miał możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi.

Narkotyki

Jeden laureat Nagrody Nobla obawia się, że ludzkość wyginie wskutek masowego stosowania zabójczego narkotyku.



Nierówność

Tu wina spada znów na politycznych liderów, którzy doprowadzają do polaryzacji świata m.in. pod względem gospodarczym. Tę odpowiedź wskazało 4 proc. badanych, czyli dwóch noblistów.



Sztuczna inteligencja

Pod tą odpowiedzą z pewnością podpisałby się Elon Musk. 4 proc. badanych noblistów obawia się działania AI.



Nieszczerość i zakłamywanie prawdy

Zdaniem 6 proc. badanych największym zagrożeniem dla ludzkości są negatywne cechy jej przedstawicieli - kłamliwość i skłonność i fałszowania faktów.



Terroryzm i fundamentalizm

Trzy wskazania (6 proc.) ma także zagrożenie płynące ze strony radykałów i terrorystów. Jako niebezpieczeństwo ankietowani wskazywali zarówno ideologię, jak i broń, jaką dysponują terroryści.



Ignorancja światowych przywódców

Tę odpowiedź wskazało trzech noblistów (6 proc. odpowiedzi). Czy wszyscy mieli na myśli konkretne osoby? A może jedną wybraną?



Egoizm i brak uczciwości

Co ciekawe, również 8 proc. ankietowanych wskazało, że do zagłady przyczynią się sami ludzie poprzez swoje negatywne cechy charakteru. Za najbardziej zgubne dla ludzkości nobliści uznali egoizm i nieszczerość.



Pandemie i lekooporność

Zdaniem 8 proc. badanych ludzkość może wyniknąć w skutek globalnych epidemii i rozprzestrzeniania się wirusów oraz bakterii, które będą oporne na działanie leków. Podobnego zdania jest Światowa Organizacja Zdrowia.



Wojna nuklearna

Według 23 proc. wskazań (12 laureatów), największym zagrożeniem dla ludzkości jest wojna nuklearna. W tym kontekście najczęściej wymieniany był północnokoreański reżim i inni "nieobliczalni dyktatorzy".



Niszczenie środowiska i związane z tym katastrofy naturalne

Zdaniem 18 laureatów Nagrody Nobla (34 proc. wskazań) największym zagrożeniem dla ludzkości są katastrofy naturalne. "Zmiana klimatu, a co za tym idzie braki żywności i świeżej wody dla rosnącej populacji świata są poważnymi problemami, z jakimi przyjdzie się zmierzyć ludzkości" - cytuje ankietowanych THE.