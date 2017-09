Te zwierzęta przeżyją apokalipsę. Nowe badania potwierdzają: Będą ostatnimi Ziemianami

– Ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że mimo iż pobliskie wybuchy supernowych, albo uderzenia wielkich asteroid byłyby katastrofalne w skutkach dla ludzi, niesporczaki mogłyby pozostać nienaruszone – tłumaczy David Sloan z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Badacze badali to, jak wyglądałoby życie na Ziemi, jeżeli doszłoby np. do wybuchu supernowych, rozbłysków gamma czy uderzeń asteroid. Wówczas zestawiali to z możliwościami przetrwania niesporczaków. – Niesporczaki są tak blisko niezniszczalności jak to możliwe na Ziemi – mówi współautor pracy Rafael Alves Batista. – Poszukiwania życia na Marsie oraz w innych regionach Układu Słonecznego nabierają dodatkowej wartości. Skoro na Ziemi mamy niesporczaki, to kto wie co można znaleźć w innych miejscach? – dodaje.

Naukowcy tłumaczą, że w Układzie Słonecznym jest co prawda 19 obiektów, które mogłyby zniszczyć niesporczaki, jednak szansa na uderzenie któregokolwiek z nich jest niemal zerowa.

Niesporczaki to bardzo małe zwierzęta bezkręgowe, zaliczane do pierwoustych. Zasiedlają głównie środowiska wodne oraz wilgotne. Znanych jest ponad 1000 gatunków niesporczaków. Długość ich ciała to od 0,01-1,2 mm. Mają słabo wyodrębnioną głowę i cztery pary nieczłonowanych tułowiowych odnóży. Zwierzęta te mogą wejść w stan kryptobiozy - stan spoczynku wywołany wystąpieniem niekorzystnych warunków środowiska, który jest przerywany natychmiast po ustaniu panowania niekorzystnych warunków. Mogą wejść w ten stan zarówno w stadium jaja jak i dorosłego osobnika.