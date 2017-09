Przełom w walce z wirusem HIV. Te wyniki badań są szansą dla milionów

Naukowcy zarazili 24 mały wirusem HIV, po czym podali im różne odmiany stworzonych wcześniej przeciwciał. Jak się okazało, małpy, które otrzymały przeciwciało atakujące trzy odpowiednie „części składowe” wirusa, były na niego odporne i pozostały zdrowe.

Jak informuje BBC, największym wyzwaniem dla ekspertów jest zmienność wirusa. Ma on bowiem zdolność do mutacji, co stanowi olbrzymią przeszkodę na drodzę do stworzenia doskonalszych metod walki z HIV. U niewielkiego odsetka nosicieli HIV, po latach od zakażenia, dochodzi do powstania w naturalny sposób tzw. szeroko neutralizujących przeciwciał (bNAbs), które stanowią wysoko wyspecjalizowaną broń immunologiczną. Ta jest w stanie pokonać jednocześnie wiele różnych szczepów HIV.

Dr Gary Nabel, naukowiec z firmy farmaceutycznej Sanofi i jeden z autorów badania, przekazał w rozmowie z BBC, że dotychczasowe wyniki tego przedsięwzięcia są „imponujące”. Poinformował także, że próby kliniczne z udziałem ludzi rozpoczną się już w 2018 roku.