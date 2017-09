Gigantyczny, 700-kilogramowy gad wyrzucony na plażę. Gapowicze oniemieli

Galeria:

700 kg żółw wyrzucony na brzeg w Callela

Eksperci poinformowali, że żółw należy do gatunku skórzastych (Dermochelys Coriacea). Jest to gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych oraz jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny żółwi skórzastych. To największy żyjący żółw oraz jeden z największych i najcięższych współcześnie żyjących gadów - większe rozmiary od niego osiągają tylko niektóre krokodyle.

Tego typu bliskie spotkanie z olbrzymim żółwiem w basenie Morza Śródziemnego należy do rzadkości. Eksperci wskazują, że w ciągu ostatnich 2 tysięcy lat źródła naukowe opisują jedynie dziesięć tego typu przypadków. Zwierzęta te preferują wody tropikalne i subtropikalne i zwykle spotykana są w Ameryce Południowej.

Żółwie skórzaste całe życie spędzają w morzu. Mają delikatne szczęki, więc żywią się miękkimi zwierzętami jak meduzy, skorupiaki, mięczaki, małe ryby oraz wodorostami morskimi. Największy znany okaz („żółw z Harlech”) ważył 916 kg.