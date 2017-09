Miliony lat temu żyły na Ziemi. Naukowcy odtworzyli ich wygląd

Galeria:

Naukowcy odtworzyli wygląd Adnostus pisiformis

– Poza odtworzeniem wyglądu gatunku Adnostus pisiformis, zdołaliśmy dowiedzieć się znacznie więcej na temat jego sposobie życia – mówi prof. Mars E. Erikson, który zajmował się pracami nad projektem. Odtworzeniem zajęło się studio „10 Tons” z Danii. Jak mówią eksperci, był to proces bardzo żmudny i obejmował wiele etapów ręcznie tworzonych z gliny struktur, a także odlewów woskowych i krzemowych. Rzeźby wykonano z półprzezroczystego krzemu i każda ma wielkość dużego talerza – znacznie większą niż stawonóg w rzeczywistości.

Agnostus to wymarły stawonóg, którego wielkość to około 1 centymetr. Jego ciało chronione było przez dwie „tarcze” przypominające muszlę. Niewiele wiadomo o diecie istoty, jednak naukowcy są niemal pewni, że odżywiały się one szczątkami organicznymi. Cały pancerz miał dość szeroki, owalny.

Skamieniałości różnych gatunków Agnostus są jednymi z podstawowych skamieniałości przewodnich w datowaniu kambru późnego Europy oraz Ameryki Północnej.