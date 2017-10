12 października w pobliżu Ziemi przeleci asteroida. NASA wciąż niewiele o niej wie

Asteorida 2012 TC4 została odkryta 4 kwietnia 2012 roku za pomocą teleskopów znajdujących się na Hawajach. Zakwalifikowano ją wówwczas do grupy NEO (obiektów bliskich Ziemi – red.). Są one obserwowane przez astronomów, by z wyprzedzeniem wiedzieć o tym, czy któraś z kosmicznych skał nie znajduje się na kursie kolizyjnym z naszą planetą.

Wciąż nie są znane jej dokładne wymiary asteroidy, która zbliży się do naszej planety 12 października, ale według ostatnich pomiarów NASA, ma ona wielkość 15 do 30 metrów. Eksperci jej pojawienie się odbierają jako szansę do obserwacji. W lipcu NASA podawała bowiem, że TC4 może być nieco większa niż meteor, który eksplodował nad Czelabińskiem w lutym 2013 roku, raniąc 1500 osób i niszcząc ponad 7 tys. budynków. Miał on średnicę 17 m. Teraz specjaliści są jednak pewni, że asteroida nie zagrozi bezpieczeństwu Ziemian.