W weekend patrz w niebo! Czeka nas spektakularne zjawisko spadających meteorów z roju Orionidów

Od początku października w nocy możemy zaobserwować na niebie meteory z roju Orionidów. Apogeum zjawiska ma nastąpić w najbliższy weekend, z soboty na niedzielę. Istnieje szansa, że zobaczymy około dwudziestu ciał niebieskich, pojawiających się co godzinę. Rój Orionidów ma związek z pozostałościami po komecie Halleya. Astronom Tom Kerss powiedział, że meteory z tej grupy znane są z „szybkości oraz blasku”.

Jeśli chcemy zobaczyć to niecodzienne zjawisko, powinniśmy spoglądać w stronę południowo-wschodniego horyzontu. Czujność należy zachować od godziny 23:30, mniej więcej do 4:00 nad ranem. Kometa Halleya jest jedyną, którą regularnie można zaobserwować gołym okiem na Ziemi. Pojawia się co 75 lat. Po raz ostatni widziano ją w 1986 roku, a następny taki przypadek przewidywany jest na 2061 rok. Kiedy kometa Halleya przelatuje przez Układ Słoneczny, zostaje „ugodzona” przez Słońce, co sprawia, że odrywają się od niej cząsteczki. Następnie odłamki z prędkością ponad 200 tys. kilometrów na godzinę pędzą w kierunku Ziemi, a my postrzegamy je jako „spadające gwiazdy”.

Oczywiście najlepsza widoczność gwiezdnego spektaklu czeka na nas poza miastem, z dala od sztucznych świateł. Nie potrzeba będzie w tym celu jednak żadnego specjalistycznego sprzętu. Powinniśmy uzbroić się jedynie w cierpliwość.