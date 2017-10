Naukowcy nie podejrzewali, że może przeżyć ponad rok. Niezwykły okaz krył się pod lodem Arktyki

Dzięki pracy instytutu badawczego z Uniwersytetu Columbia cały świat ma szansę ujrzeć ujrzeć rzadki okaz Chrysaora melanaster, nazywany także „brązową meduzą”. Stworzenie to nie było do tej pory obiektem badań na obszarze Arktyki. Tym większe szczęście naukowców, którzy na skuterach śnieżnych docierali do niedostępnych rejonów Bieguna Północnego, by następnie przez odwierty w lodowym pancerzu przeciskać kamery zdolne do podwodnych nagrań.

Zarejestrowanie ogromnej meduzy uznano za szczególnie szczęśliwe także z innego powodu. Do tej pory sądzono, że maksymalny czas życia tego gatunku nie przekracza roku. Zbadany okaz był jednak o wiele starszy – mógł mieć nawet kilka lat. – Jednym z powodów naszego zainteresowania był, po pierwsze, sam fakt zobaczenia tego stworzenia. Już to było dziwne – mówił Andy Juhl z Columbia University’s Earth Institute. Jego zdaniem Chrysaora może żyć tak długo wyłącznie w takich warunkach, podczas mroźnych zim, gdy lód jest gruby i utrzymuje się przez wiele miesięcy. Zimna temperatura spowalnia metabolizm meduzy i pozwala jej przeżyć mimo małych ilości pożywienia, a lodowy pancerz chroni ją przed zimowymi burzami.

Galeria:

Chrysaora melanaster